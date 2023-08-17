"Мы работаем": у Байдена объяснили, почему не стартовало обучение украинских пилотов на F-16

По словам представителя Белого дома Джона Кирби, Вашингтон поддерживает поставки многоцелевых истребителей в Украину, но у него нет дополнительной информации относительно старта обучения.

Сейчас США совместно с партнерами из европейских стран активно занимаются инициированием процесса обучения украинских пилотов на истребителях F-16 с максимальной оперативностью. Об этом на брифинге сказал координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.

В то же время он также отметил, что на данный момент у него нет дополнительной информации относительно обучения украинских пилотов.

"После Вильнюса (саммита НАТО – ред.) и саммита G7 президент (Джо Байден – ред.) взял на себя твердое обязательство, что мы поддерживаем… поставки F-16 в Украину. А начинать надо с обучения… мы активно работаем с нашими европейскими союзниками и друзьями над тем, чтобы как можно быстрее начать эту подготовку", – отметил Кирби.

Ранее журналисты The Wall Street Journal сообщили, что Украине, вероятно, предстоит подождать еще год без истребителей F-16. По данным издания, Киев столкнулся с неопределенностью со стороны западных чиновников в вопросах обучения украинских летчиков.

А 9 августа директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец предположил, что Киев может получить истребители F-16 в первом квартале 2024 года.