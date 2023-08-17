Гибридные крылья ВВС: в США выбрали оригинальный стартап для самолетов будущего поколения

Воздушные силы США обратили внимание на проект компании JetZero, которая разрабатывает самолет с гибридной конструкцией крыльев. Такой вариант более экономичный по сравнению с традиционными самолетами.

Военно-воздушные силы США выбрали калифорнийскую компанию JetZero для создания и испытаний самолета в форме крыла, который может повлиять на дизайн будущих мобильных самолетов. По заявлению компании, самолет будет иметь гибридную конструкцию крыла. Об этом 16 августа сообщили обозреватели Defence One.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл на мероприятии Ассоциации воздушно-космических сил отметил, что создание демонстрационного прототипа призвано ускорить разработку следующего поколения больших самолетов, которые могут понадобиться воздушным силам в будущем.

"Это обтекаемая конструкция, существенно отличающаяся от традиционной конструкции трубы и крыла, которая позволит повысить аэродинамическую эффективность и расширить возможности полета", — заявил Кендалл.

Прототип cамолета NASA с гибридной конструкцией крыльев

В апреле компания JetZero заявила, что совместно с Northrop Grumman разрабатывает проект топливного заправщика с гибридным крылом под названием Z-5, что может позволить компании создать будущий воздушный заправщик ВВС NGAS и воздушный лайнер нового поколения NGAL.

Обозреватели отмечают, что ВВС выбрали данный проект для самолетов будущего поколения, поскольку конструкция гибридного крыла гораздо более экономично по сравнению с традиционными летательными аппаратами. При этом, по оценкам JetZero, такой самолет может перевозить в два раза больше топлива, чем Boeing KC-46.

Для ВВС США такой показатель весьма важен особенно для развертывания сил в Индо-Тихоокеанском регионе, так как оперативная доставка топлива "станет решающим фактором победы" в потенциальном конфликте.

Предполагается, что такой самолет может приземляться на гораздо более короткой взлетно-посадочной полосе, доставлять топливо в большем объеме и на большее расстояние, а также эвакуировать раненых.

Компания JetZero получит 235 млн. долл. в течение следующих четырех лет на создание и испытания прототипа, а первый полет планируется осуществить в 2027 году, подытожили авторы материала.

Напомним, российские авиаконструкторы сообщили о работе над "революционным самолетом 6-го поколения" МиГ-41. Западные эксперты отметили, что если взять во внимание заявленные характеристики, то проект выглядит или как блеф, или как фантазия российских разработчиков.