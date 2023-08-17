Два за утро: украинские бойцы сбили российские вертолеты Ка-52 (фото)

Россияне потеряли две единицы дорогостоящей авиации в Запорожской и Донецкой областях. Один из "Аллигаторов" был уничтожен выстрелом из ПЗРК.

В четверг, 17 августа, воины 47-й отдельной механизированной бригады сбили вражеский вертолет Ка-52 на территории Запорожской области. Таким образом, с начала этого дня украинские защитники успешно ликвидировали уже два российских "Аллигатора". Об этом сообщили в пресс-службе 47 ОМБр в Facebook.

"Утро воинов 47 отдельной механизированной бригады началось с уничтожения российского вертолета Ка-52 в районе Работино Запорожской области", — говорится в сообщении.

Российский "Аллигатор" был обнаружен огневой группой зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона примерно в 07:40 утра. С помощью одного выстрела из переносного зенитно-ракетного комплекса вертолет был успешно уничтожен.

Сообщается, что на счету бойцов 47 бригады − это уже 8-й "навсегда приземленный Ка-52", стоимость которого достигает $16 млн.

Таким образом, в течение текущих суток Силы обороны уничтожили два вертолета "Ка-52". Ранее Командование Воздушных сил сообщало о ликвидации "Аллигатора" на Бахмутском направлении.

Характеристики вертолета Ка-52

Российский боевой вертолет Ка-52 выполняет целый спектр задач. Авиационная техника осуществляет разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Вертолет способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Он является фактически продолжением развития модели Ка-50 "Черная акула".

Эта модель ударного вертолета считается лучшей в ВКС РФ. Оборудован радарной системой "Арбалет". Вертолет имеет бронированную капсулу для экипажа. Способен развивать максимальную скорость в 350 км/ч. Начало эксплуатации — 2008 год.

Напомним, что украинские защитники регулярно сбивают вертолеты этой модели. Бойцы 93-го ОМБр "Холодный яр" в мае уничтожили ударный вертолет ВС РФ КА-52 "Аллигатор". Украинские защитники обнаружили два ударных вертолета ВС РФ, низко летевших над землей. По целям запустили две ракеты из Stinger и "Иглы", одна из которых точно попала.

Украинские военные 23 мая уничтожили российский вертолет Ка-52. В Генштабе ВСУ заявили, что российский бюджет потерял еще около 16 миллионов долларов США.

Напомним, 13 июня журналисты проекта "Схемы" узнали, что ВС РФ перебросили в Бердянск около 30 вертолетов. Большинство предназначено для поддержки сухопутных войск при защите от контрнаступления ВСУ.