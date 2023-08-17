Готовил новый ракетный обстрел Киева: СБУ задержала информатора ВС РФ (фото)

По информации правоохранителей, житель Одессы пошел на сотрудничество с врагом и передавал ему секретную информацию. Ему грозит наказание в виде пожизненного заключения.

Служба безопасности Украины в Киевской области в ходе спецоперации задержала корректировщика, который работал на управление Генерального штаба ВС Российской Федерации, сообщает пресс-служба СБУ.

По информации правоохранителей, агент занимался установлением геолокации подразделений Сил обороны на территории киевского региона.

Больше всего информатора интересовали ремонтные базы ВСУ, где осуществляют техобслуживание и восстановление украинской техники, электроподстанции в Киеве и места боевого дежурства украинской ПВО.

"Разведывательная информация нужна была захватчикам для подготовки новой серии прицельных воздушных ударов РФ по Киеву и прилегающим населенным пунктам", — говорится в сообщении СБУ.

Когда подозреваемый осуществлял видеосъемку военной базы ВСУ и "привязывал" ее GPS-координаты к электронной карте, сотрудники Службы безопасности задержали его, так сказать, "на горячем".

В Киевской области СБУ задержала предателя Фото: СБУ

Следователи выяснили, что агентом ВС РФ оказался 23-летний житель Одессы, который переехал в Киев. Для поиска "быстрого заработка" он размещал "резюме" на специализированных интернет-платформах.

Российская военная разведка заинтересовалась данной персоной и за деньги привлекла его к сотрудничеству в пользу РФ. Коммуникацию осуществляли через один из мессенджеров. Для конспирации предатель создал несколько анонимных учетных записей.

Фото: СБУ

По месту жительства задержанного были проведены обыски, во время которых обнаружены ноутбук и смартфон с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Сейчас он находится под стражей. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного заключения.

Напомним, 16 августа СБУ задержала "крота", который хотел вступить в ряды ВСУ. По информации силовиков, задержанный планировал отбыть в один из фронтовых районов, чтобы "сливать" оккупантам геолокации боевых позиций и перемещения подразделений Сил обороны на передовой.

Кроме того, 14 августа Фокус писал, что генерал-майор СБУ Шайтанов получил 12 лет за решеткой. Прокуроры в суде доказали, что экс-сотрудник спецслужбы собирал информацию, которая составляла государственную тайну, и передавал ее представителям России.