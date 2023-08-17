С 1 сентября россияне открывают кадетские классы в захваченных школах в оккупации, — ЦНС

По мнению украинского подполья, враг продолжает системную политику по милитаризации временно захваченных земель для дальнейшей мобилизации юношей.

Центр национального сопротивления 17 августа сообщил, что оккупанты на временно оккупированной территории Запорожской области анонсировали открытие кадетских классов.

Росгвардия, коллаборационисты из так называемого "министерства образования" и другие должностные лица оккупационной администрации будут курировать процесс милитаризации украинских подростков. В этих кадетских классах, которые будут размещаться в захваченных украинских школах, они планируют обучать детей "патриотическому воспитанию".

Кроме того, дети будут учиться обращению с оружием и другим основам военного дела. Целью такого образования является подготовка для дальнейшей мобилизации юношей. По мнению ЦНС, таким образом враг планирует продолжить войну "чужими руками", ведь готовит новую волну мобилизации на временно оккупированных территориях Украины.

Для уменьшения социального напряжения в российском обществе в связи с постоянной мобилизацией для проведения "СВО", враг хочет по максимуму привлекать к войне местное население ВОТ.

"Уничтожение самоидентичности детей является признаком геноцида нации согласно международному праву", — отметили в ЦНС. Ведь международное право запрещает мобилизовать и привлекать к военным действиям местное население захваченных районов.

Напомним, 15 августа сообщалось, что партнеры Путина зарабатывают на оккупированных территориях. По данным российских журналистов, подряды в четырех "новых регионах России", которые фактически являются оккупированными украинскими территориями, заключают контракты с компаниями, имеющими тесные связи с российскими властями и лично с главой Кремля.

Кроме того, 10 августа "глава" временно оккупированной Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о страхах коллаборантов и о том, что они вынуждены оглядываться и прятаться в бункерах.