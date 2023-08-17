"Вскоре будут хорошие новости": в МИД рассказали, когда ожидаются поставки F-16 в Украину (видео)

По словам министра Дмитрия Кулебы, президент Владимир Зеленский постоянно проводит совещания и переговоры по поводу ускорения поставок истребителей Киеву.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что после завершения специальных тренировок украинских пилотов, Украина получит истребители F-16. Об этом заявил Кулеба в эфире телеканала "1+1".

"Как только завершатся тренировки (будут самолеты -ред.). Я думаю, что с тренировок украинские пилоты вернутся и самолеты вместе с ними тоже (прибудут). Может не прилетят прямо в кабинах, но это будет синхронизированный процесс. Поверьте, на этой неделе у президента ежедневно совещания и разговоры об ускорении этого процесса. Скажу дипломатично: думаю, что вскоре будут хорошие новости", — отметил он.

Лидер Министерства иностранных дел подчеркнул, что вопрос о поставке истребителей F-16 теперь лишь технический, а не политический.

Ранее журналисты The Wall Street Journal сообщили, что Украине, вероятно, предстоит подождать еще год без истребителей F-16. По данным издания, Киев столкнулся с неопределенностью со стороны западных чиновников в вопросах обучения украинских летчиков.

А 9 августа директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец предположил, что Киев может получить истребители F-16 в первом квартале 2024 года.