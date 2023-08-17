"Есть, красава": бойцы "Магуры" засняли момент крушения вертолета ВС РФ Ка-52 (видео)

На опубликованном ролике после нескольких секунд тишины появилась яркая вспышка в небе, что свидетельствует об эффективной работе бойцов ВСУ. Воины не смогли сдержать эмоций.

Украинским военным удалось за одно утро 17 августа уничтожить сразу два российских вертолета Ка-52, стоимость которых от 16 миллионов долларов. Украинские Telegram-каналы начали публиковать кадры с моментом крушения вражеской техники, передает Фокус.

На ролике зафиксирована непосредственная попытка воинов 47-й бригады "Маґура" сбить вертолет Ка-52, который принадлежит российским войскам. Обвенчалась она успехом, ведь снаряд попал точно в цель. Это также можно заметить по реакции бойцов ВСУ, которые не смогли сдержать эмоций от происходящего.

"Есть, бл**ь, красава", — говорит один из них после яркой вспышки в небе, которая свидетельствует о ликвидации цели.

После этого ролик прерывается.

ВСУ уничтожили вертолеты ВС РФ: что известно

Известно, что один из вертолетов ликвидировали на территории Запорожской области. Именно с ним появился ролик в сети. На счету бойцов 47 бригады − это уже 8-й "навсегда приземленный Ка-52", стоимость которого достигает $16 млн.

"Утро воинов 47 отдельной механизированной бригады началось с уничтожения российского вертолета Ка-52 в районе Работино Запорожской области", — говорится в сообщении.

Примечательно, что уничтожили его при помощи одного выстрела из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Второй вертолет перехватили на Бахмутском направлении, о чем ранее сообщили в Командовании Воздушных сил.

Напомним, 27 июля в британской разведке отметили, что на юге Украины ВС РФ укрепили воздушные силы вертолетами Ка-52М. Аналитики отметили, что усовершенствованные вертолеты становятся наиболее влиятельным вооружением на Запорожском направлении, где украинские силы ведут наступательные операции.