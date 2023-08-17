Пока народ поддерживает: Дмитрий Кулеба заявил, что уверен в освобождении территорий Украины

Глава МИД уверен в победе ВСУ и в восстановлении территорий страны в границах 1991 года, так как другого пути нет.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью AFP, что украинские военные освободят всю территорию, оккупированную российскими войсками, независимо от того, сколько времени это займет.

"Наша цель – победа, победа в виде освобождения наших территорий в границах 1991 года. И нам все равно, сколько времени это займет. Пока украинский народ разделяет эту цель украинское правительство будет двигаться рука об руку со своим народом", — сказал глава МИД Украины.

Корреспондент AFP пишет, что ВСУ начали свое контрнаступление в июне и в тяжелых боях пытаются прорвать сильно укрепленные российские позиции.

По словам Кулебы, Украина не испытывает давления со стороны своих западных союзников, которые предоставили помощь Вооруженным силам, чтобы добиться более быстрых успехов.

"Мы этого не чувствуем", — сказал он AFP, отметив "участие голосов комментаторов и экспертов в публичном пространстве", обсуждающих темпы продвижения Украины на передовой на востоке и юге страны.

Дипломат в шутку призвал критиков украинского наступления "пойти и вступить в иностранный легион", чтобы помочь усилиям Украины.

Министр отметил, что Украина по-прежнему будет нуждаться в стабильных поставках западного оружия и боеприпасов до тех пор, пока ее вооруженные силы не разгромят российские войска и не освободят всю оккупированную украинскую территорию.

"Правда в том, что пока мы не победили, нам нужно больше, нам нужно двигаться вперед, потому что война — это реальность, и в этой реальности нам нужно побеждать. Другого пути нет", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, 17 августа сообщалось, что Кулеба оценил вероятность увольнения. По словам дипломата, должность он покинет, если его попросит президент.

Кроме этого 12 августа Дмитрий Кулеба предупредил украинцев о сложной осени. По словам министра, Украина сделает все в рамках международного права и уголовного законодательства, чтобы защитить свои интересы.