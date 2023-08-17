"Точный прилет": бойцы ВСУ показали удар управляемой авиабомбы по штабу РФ в Соледаре (видео)

Подразделение аэроразведки скорректировало полет управляемой авиабомбы, благодаря чему взорвалось именно то здание, где прятался российский командный пункт в оккупированном городе в Донецкой области.

Украинские военные использовали управляемую авиабомбу, чтобы ударить по штабу ВС РФ в Соледаре. Чтобы попасть точно в цель, полет бомбы корректировали аэроразведчики. Об этом рассказали в Telegram-канале "СтратКом ВСУ".

Указано, что спецоперацию проводили бойцы 30 механизированной бригады им. Константина Острожского ВСУ. Первые кадры записи показывают разрушенный квартал Соледара. В одном из домов расположен командный пункт армии РФ, по которому должна попасть украинская управляемая авиабомба.

Подразделение аэроразведки помогает скорректировать полет авиабомбы: снаряд попадает и от российского командного пункта "осталась только воронка". Над местом удара поднимается многометровое облако дыма: "Точный прилет", — отметили авторы сообщения.

Отметим, Соледар армия РФ оккупировала в начале 2023 года. Город страдал он массированных артиллерийских ударов: ситуацию называли "мясорубкой".

В крайних отчетах Генштаба ВСУ не выделяют отдельно Соледарское направление, зато описывают ситуацию в целом под Бахмутом. В частности, указывают, что враг нанес авиаудар по Богдановке к западу от Бахмута и обстрелял 15 населенных пунктов на данном отрезке фронта.

На онлайн-карте волонтерского сообщества DeepState указано, что бойцы Сил обороны продвинулись на двух участках возле Соледара — Сако и Ванцети-Васюковка и Раздоловка. Сейчас от него до линии боев менее 3 км.

Ситуация возле Соледара в Донецкой области по состоянию на 17 августа 2023 года — DeepState Фото: DeepStateMAP

Напоминаем, на днях президент Украины Владимир Зеленский встретился с бригадами, которые держат оборону под Соледаром и Бахмутом. Глава государства поговорил с командирами, чтобы выяснить, какие есть проблемы и как их можно решить.

Следующий визит Зеленского состоялся в Запорожье — увиделся с подразделениями, которые воюют на Мелитопольском и Бердянском отрезках фронта. Уже 16 августа представитель министерства обороны Анна Маляр сообщила об успехах на юге: ВСУ освободили село Урожайное на границе Запорожской и Донецкой областей.