РФ "выборами" на оккупированных территориях хочет создать "альтернативную историю", — ОП

По словам Михаила Подоляка, все организаторы так называемых "референдумов" в Украине обязательно будут найдены и наказаны в любом уголке мира.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал попытки россиян провести "выборы" на оккупированных территориях. Считает, что в этом нет никакого разумного смысла. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter 17 августа.

"Любые фиктивные инициативы России на временно оккупированных территориях, таких как псевдореферендумы или так называемые "выборы", выполняют только пропагандистскую задачу по созданию "альтернативной истории" и полностью лишены юридического или политического смысла", — говорится в сообщении.

По словам Михаила Подоляка, организациям таких мероприятий не несет за собой ничего, кроме уголовного преследования всех, кто к этому был причастен. Организаторов найдут как в Украине, так и в других странах мира, не стоит думать, что поддержка агрессивных действий РФ пройдет без последствий.

"Попытка аннексии территорий, где до сих пор продолжаются боевые действия, сама по себе является умышленным преступлением с особо отягчающими обстоятельствами. Все соучастники таких преступлений будут поименно установлены и должным образом наказаны", — подытожил советник главы Офиса президента.

Напомним, 3 августа Центр национального сопротивления сообщал, что на территориях, которые временно находятся под оккупацией, планируются предстоящие выборы. Там на зарегистрированных сотрудников государственных предприятий давят с целью заставить их подать заявления о вступлении в партию "Единая Россия".

9 августа сообщалось, что в Верховной Раде призвали мир не признавать "выборы", которые РФ хочет провести на оккупированных территориях. Народные депутаты хотят, чтобы международные организации не признавали легитимности ни одного выборного органа РФ и способствовали уголовному преследованию лиц причастных к этому.