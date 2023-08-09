ВРУ призвала мир не признавать "выборы", которые РФ хочет провести на оккупированных территориях

Народные депутаты хотят, чтобы международные организации не признавали легитимности ни одного выборного органа РФ и способствовали уголовному преследованию лиц причастных к этому.

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Верховная Рада Украины (ВРУ) обратилась к парламентам мира признать нелегитимными выборы, которые РФ планирует провести на оккупированных территориях Украины. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Отмечается, что за соответствующее решение проголосовало 287 народных избранников, еще 58 не голосовали.

"Призыв к международным организациям, правительствам стран мира не признавать легитимности ни одного выборного органа РФ, если там будут присутствовать "представители" с оккупированных территорий. Также не допускать участия делегаций органов власти РФ всех уровней в работе международных организаций и их парламентских структур", — говорится в сообщении.

По словам Гончаренко, мировое сообщество должно признать, что незаконные действия РФ еще раз подтверждают невозможность проведения мирных переговоров до полного вывода российских оккупационных войск с международно признанной территории Украины

"Призываем оказывать всестороннее содействие уголовному преследованию лиц, которые приняли участие в организации незаконных выборов, проводили агитацию, баллотировались, осуществляли наблюдение или иным образом участвовали в незаконном избирательном процессе, организованном российской оккупационной властью", — добавил нардеп.

Гончаренко подчеркнул, что любые российские выборы на оккупированных территориях Украины — это фарс, мир не должен признавать представителей оттуда и максимально изолировать РФ.

Напомним, оккупанты приняли особые правила для жителей захваченных регионов Украины. В частности, людям разрешили голосовать на "выборах" по украинским документам. Участки образовали даже в населенных пунктах, которые больше всего пострадали от последствий подрыва Каховской ГЭС.

Напомним, что 4 августа городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил, что "выборы", организованные российскими захватчиками на временно оккупированных территориях (ВОТ) — это очередной террор.

Также 3 августа Центр национального сопротивления сообщал, что на территориях, которые временно находятся под оккупацией, планируются предстоящие выборы. Там на зарегистрированных сотрудников государственных предприятий давят с целью заставить их подать заявления о вступлении в партию "Единая Россия".

Ранее, 1 августа, сообщалось, что РФ позволит "голосовать" тем, кто не взял вражеский паспорт во время "выборов" на оккупированных территориях. Для жителей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей установили особые правила с учетом "специфики" регионов.