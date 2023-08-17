Проблемы с американским оружием: в воздухе Тайваня взорвалась ракета Patriot

Командующий воздушных сил Тайваня Цао Чин-Пин отметил, что это не первый инцидент. На прошлой неделе во время учений F-16 сильно промахнулся при сбрасывании авиабомбы.

Официальный представитель ВВС Тайваня сообщил, что во время недавних учений с боевой стрельбой произошел сбой в работе поставленной США ракеты MIM-104F Patriot PAC-3. Об этом 16 августа сообщило агентство Taipei Times.

Начальник штаба воздушных сил Тайваня генерал Цао Чин-Пин подтвердил, что в ходе учений ракета взорвалась в воздухе, не поразив цель. На данный момент специалисты выясняют проблему нештатной работы американского зенитно-ракетного комплекса.

Сообщается, что это первый случай преждевременного взрыва ракеты Patriot на острове. По предварительным данным, пострадавших в результате взрыва нет.

Между тем это не первая проблема с американским вооружением в Тайване. Так на прошлой неделе во время учебного полета истребитель F-16 сильно промахнулся мимо цели, сбросив бомбу MK-84.

Инцидент произошел возле базы Jioupeng. В результате бомба разорвалась вблизи патрульного корабля, создав мощную ударную волну. В результате инцидента несколько человек, находившихся на корабле береговой охраны, обратились за медицинской помощью. Цао Чин-Пин уточнил, что инструкторы и летчик самолета будут привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что Тайвань намерен модернизировать часть парка истребителей Mirage 2000-5 в связи с возможными задержками в получении от США 66 новых самолетов F-16. В начале августа обозреватели The War Zone сообщили, что модернизацию пройдут 9 из 54 сохранившихся самолетов.

Данное решение принято из-за угроз со стороны Китая. Так 9 августа корабли НОАК в сопровождении 25 самолетов вошли в зону распознавания тайваньского ПВО.