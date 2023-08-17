"Заставим за все заплатить": Шмыгаль поручил зафиксировать все убытки нанесенные Россией

Глава правительства дал поручение министрам юстиции, инфраструктуры и реинтеграции подсчитать все возможные убытки для каждого гражданина и все сведения фиксировать в сотрудничестве с международными партнерами.

Премьер-министр Украины подчеркнул, что Россия должна возместить все нанесенные украинцам убытки, поэтому очень важно координировать работу по фиксированию всех потерь. Об этом Денис Шмыгаль написал в Telegram.

"Во время совещания с Минюстом, Мининфраструктуры, Минреинтеграции заслушал информацию о структуре и классификации причиненного ущерба, которая будет предложена международным партнерам", — сказал он.

По словам Шмыгаля, в приоритете фиксирования убытков — "человекоцентричный подход".

"Задача — максимально учесть все возможные потери каждого гражданина. В поле зрения также убытки экономики, человеческого капитала, предприятий. Как на уровне государства, так и на уровне громад", — подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр отметил, что во время совещания также обсудили функционирование и наполнение соответствующих реестров.

"Все данные фиксируются различными органами и будут взаимодействовать с Международным реестром убытков, который был создан в мае на саммите Совета Европы. По итогам совещания дал необходимые поручения ответственным министерствам. Заставим Россию за все заплатить", — подытожил Шмыгаль.

Есть ли механизмы компенсации ущерба нанесенного Россией?

Известно, что 8 июля, министр юстиции Денис Малюська рассказал, что после встречи министров юстиции G7 в Токио, 7 июля, был найден механизм, который поможет возместить ущерб нанесенный вооруженной агрессией РФ. Об этом он тогда сказал в эфире национального телемарафона, его слова передавало издание "Укринформ".

По его словам, такой механизм состоит из трех ключевых элементов:

первый элемент — создание реестра убытков;

создание компенсационной комиссии;

наполнение финансированием.

Под создание реестра убытков подразумевается фиксирование и подтверждение всех фото-, видеодоказательств, показания свидетелей и тому подобное.

По словам Малюськи, по состоянию на июль, уже была создана международная организация, которая называется Международный реестр убытков и к этому присоединилось по меньшей мере более 40 стран, которые обеспечивают его финансирование и функционирование.

Украинская сторона ожидает, что реестр полноценно начнет работать уже ближе к концу 2023 года.

Создание компенсационной комиссии, предусматривает орган, который рассмотрит требования и скажет сколько, кому и что должна Российская Федерация с точки зрения компенсации.

Отмечается, что министры юстиции стран G7 пришли к определенному пониманию в этом вопросе, поэтому остались только юридические формальности, а предложение и дискуссии могут состояться до конца лета.

Наполнение финансированием является самым сложным этапом вышеупомянутого механизма. По словам Малюськи, этот вопрос так же будет решаться по мере наполнения и определения размера убытков.

Отмечается, что все российские средства, которые сейчас арестованы, все активы РФ, которые сейчас национализируются, будут направляться в соответствующие фонды, которые эти компенсации будут платить.

Однако министр подчеркнул, что сумма арестованных активов сравнительно невелика с тем, какие убытки нанесены. Именно важным является арест всех активов Российской Федерации на Западе.

Что известно об оценке ущерба нанесенного Россией?

Исследователи из "Киевской школы экономики" (KSE) в марте проанализировали ущерб нанесенный инфраструктуре Украины.

Таким образом, по состоянию на февраль 2023 года общая сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения РФ, увеличилась еще на 6 млрд долларов и составляет 143,8 млрд долларов (по стоимости замещения).

Так убытки увеличились в следующих сферах:

жилой фонд — сумма ущерба достигла $53,6 млрд, в целом повреждено или разрушено более 150 тысяч жилых домов;

инфраструктура — убытки этой сферы оцениваются в $36,2 млрд, за год войны было разрушено или повреждено более 25 тысяч километров дорог государственного и местного значения и 344 моста и мостовые переходы;

леса — убытки на $4,5 млрд, в новых расчетах впервые добавлена сумма убытков лесов Украины;

образование — в этой сфере убытки составляют $8,9 млрд, всего было повреждено и разрушено 3170 образовательных учреждений;

энергетика — сумма убытков составила $8,1 млрд;

агропромышленный комплекс и земельные ресурсы — по состоянию на февраль оценка убытков этой сферы составляет $8,7 млрд;

транспорт — сумма убытков составила $3,1 млрд, так количество поврежденных или разрушенных авто выросло до 223,4 тысячи автомобилей;

торговля — убытки выросла до $2,6 млрд;

медицина — общие прямые убытки этой сферы оцениваются в $1,8 млрд;

промышленность — убытки на $11,3 млрд на конец февраля 2023-го.

Также стоит добавить, что 3 марта во время годового отчета премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сумма ущерба нанесенного Россией Украине, по состоянию на 1 января может составлять 600-750 млрд долларов. Его слова передавало издание"Суспільне".

К слову, 8 июня экономический советник Офиса Президента Украины Олег Устенко заявил, что Украина потребует от России многомиллиардных репараций в долларах за подрыв плотины Каховской ГЭС в Херсонской области.

Напомним, что 16 мая президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита Совета Европы в Исландии рассказал, что было объявлено о создании международного реестра убытков, которые Россия нанесла Украине с момента полномасштабного вторжения. Об этом 16 мая 2023 года заявил

Ранее, 17 февраля, кабинет министров Нидерландов одобрил решение о создании в Гааге организации Schaderegister — Международного реестра ущерба, нанесенного Российской Федерацией в результате военной агрессии против Украины.

Еще, 8 ноября 2022 года адвокат ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Марина Рященко рассказала, что перспектива добровольной уплаты Россией репараций сейчас выглядит маловероятной, поэтому правительство Украины активно работает над разработкой механизмов компенсации убытков, причиненных гражданскому населению и бизнесу в результате вооруженной агрессии РФ. Наиболее реально выглядит создание определенного фонда в рамках нового международного многостороннего договора.