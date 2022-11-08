Деньги за разрушения: названы варианты получения компенсации от страны-агрессора

По предварительным оценкам Всемирного Банка, убытки Украины с начала полномасштабного вторжения России превышают $349 млрд. Доля убытков бизнеса при этом составляет $9,7 млрд, однако, скорее всего, она гораздо выше.

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Поскольку перспектива добровольной уплаты Россией репараций сейчас выглядит маловероятной, правительство Украины активно работает над разработкой механизмов компенсации ущерба, нанесенного гражданскому населению и бизнесу в результате вооруженной агрессии РФ. Наиболее реальным выглядит создание определенного фонда в рамках нового международного многостороннего договора. Об этом пишет в своей авторской колонке для Фокуса Марина Рященко, адвокат ЮФ "Ильяшев и Партнеры".

"По неподтвержденным данным, вследствие применения к РФ международных санкций, по миру были арестованы активы Центробанка России на $300 млрд. Именно эти активы, вероятно, составят основу будущих выплат репараций Украине. Однако необходимо понимать, что приоритетной будет компенсация, направленная на восстановление критической инфраструктуры и выплаты гражданам, потерявшим жилье в результате боевых действий. Компенсация ущерба бизнесу явно будет не первоочередной задачей", — отметила Марина Рященко.

По ее словам, пока нет единого действительно действенного механизма, который бы 100% гарантировал компании полное возмещение нанесенного ей ущерба. Однако возможны варианты различных действий, зависящих от размера понесенного ущерба, целей и финансовых возможностей заявителя.

Марина Рященко считает, что одним из вариантов является подача иска о компенсации ущерба, понесенного вследствие агрессии РФ, в компетентный суд Украины и его последующее признание в иностранных судах, где у России есть активы. Такой иск подается непосредственно против государства-агрессора. Основным препятствием в таком направлении действий является судебный иммунитет России (неподсудность государства без его согласия судам другого государства). Хотя в апреле этого года Верховный Суд отменил в Украине судебный иммунитет России, как страны агрессора. Кроме того, Верховный Суд определил, что поскольку Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, нет необходимости в направлении в посольство России в Украине запросов относительно согласия РФ быть ответчиком по делам о возмещении вреда в связи с совершением России вооруженной агрессии против Украины.

"Такая позиция Верховного Суда буквально развязывает руки украинским судам удовлетворять иски физических лиц и компаний, пострадавших от военной агрессии РФ, и сейчас активно принимается при рассмотрении дел о возмещении причиненного ущерба. Однако остается вопрос нюансов дальнейшего выполнения такого решения в других странах, ведь иностранные суды соблюдают собственное законодательство, которое предусматривает судебный иммунитет и необходимость надлежащего уведомления ответчика о судебном разбирательстве", — говорит юрист.

[ + – ] Военное нападение РФ нанесло огромные убытки бизнесу, однако юридические механизмы позволят получить возмещение ущерба от страны-агрессора Фото: ТАСС

Она объяснила: одним из действий с целью получить компенсацию за ущерб является подача индивидуального заявления против России в ЕСПЧ об уплате компенсации за причиненный ущерб. Но также есть и другие варианты.

"В качестве альтернативы искам непосредственно против России сейчас активно обсуждают представление исков к отдельным подсанкционным гражданам России. Такой вариант имеет свои плюсы: по всему миру заблокированы и арестованы многомиллионные активы российских олигархов, на которые будет еще легче наложить взыскание, чем на активы России; отсутствует судебный иммунитет, а значит, нет препятствий подать иск; и в него "верят" международные инвесторы (фаундеры), что уже делает это направление наиболее перспективным", — подчеркнула Марина Рященко.

Ранее Фокус писал, что Европейским парламентариям представили механизм получения Украиной репараций от России за убытки в ходе большого вторжения.

Как сообщалось, сумма ущерба от полномасштабного военного вторжения России в Украину достигла к сентябрю более $127 миллиардов.