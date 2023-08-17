Удары ВС РФ по портам на Дунае: посольство Украины в Румынии призвало не снимать работу ПВО

В украинском дипломатическом ведомстве отметили, что россияне могут использовать фото и видео, опубликованные в сети, для корректировки своих атак.

Посольство Украины в Румынии обратилось к жителям Придунавья с призывом не снимать и не публиковать в сети кадры атак Вооруженных сил Российской Федерации по украинским портам. Обращение опубликовано на официальной странице ведомства в Facebook.

В заявлении упоминается об атаке ВС РФ на инфраструктуру дунайских портов 16 августа, в результате которой семь человек получили ранения и были повреждены складские помещения и зернохранилища.

"Это еще раз подтверждает циничное злоупотребление российским агрессором международным гуманитарным правом", — констатировали в посольстве.

В публикации также говорится, что пользователи соцсетей и некоторые СМИ иногда публикуют видео попаданий российских БПЛА по украинским портам и работу ПВО. Как отмечают представители ведомства, подобные видеоролики ставят под угрозу местных жителей.

Посольство просит воздержаться от сьемки и публикации подобных кадров, так как россияне могут использовать их для корректировки своих обстрелов.

"Призываем всех не снимать и не распространять такие видео в социальных сетях и СМИ, чтобы не увеличивать угрозу жизни людей, которые работают и живут в городах Придунавья", — написали в ведомстве.

Напомним, 14 августа в The New York Times отметили, что ракеты или беспилотники ВС РФ могут задеть территорию Румынии во время атак по Украине. Жители приграничного румынского села уже жаловались на звуки БПЛА в небе.

Мы также писали о том, что 14 августа на румынском курорте Костинешть прогремел мощный взрыв в море. По данным журналистов, вблизи пляжа могла детонировать мина.