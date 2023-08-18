Разведка США считает, что ВСУ не смогут достичь главной цели контрнаступления, — WP

По словам журналистов, Штатах считают, что ВСУ не смогут продвинуться напрямую к Мелитополю в Запорожской области, а остановятся где-то рядом с ним.

Разведка США считает, что контрнаступление ВСУ не сможет достигнуть своей главной цели – оккупированного Мелитополя в Запорожской области. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

По словам журналистов, к ним в руки попал тайный прогноз аналитиков американской разведки. Мрачная оценка основана на мастерстве российских войск защищать оккупированные территории с помощью минных полей и траншей.

Издание пишет, что, согласно прогнозу, украинские силы смогут максимум остановиться недалеко от Мелитополя, так и не дойдя к городу.

Журналисты попробовали связаться с офисом директора Национальной разведки США, но там отказались от комментариев.

В материале говорится, что Мелитополь имеет решающее значение для контрнаступления ВСУ, потому что считается "воротами" в Крым. Город находится на пересечении двух важных автомагистралей и железнодорожной ветки, которые позволяют России перебрасывать военный контингент с полуострова на другие оккупированные территории на юге Украины.

Напомним, что ранее немецкие журналисты писали, что ВСУ потеряли 31 единицу техники в битве за Старомайорское. По данным издания, затягивание поставок тяжелой техники играет на руку России, так как с нынешним уровнем потерь у ВСУ якобы может иссякнуть инерция наступления.

Также сообщалось, что в США рассказали о полной победе Киева в войне. По словам представителя Госдепа США Ведант Патела, Штаты и союзники будут продолжать поддерживать Украину в военном отношении столько, сколько потребуется для полной победы над агрессором.