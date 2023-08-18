РФ должна убраться из Украины: в США рассказали о полной победе Киева в войне (видео)

По словам представителя Госдепа США Ведант Патела, Штаты и союзники будут продолжать поддерживать Украину в военном отношении столько, сколько потребуется для полной победы над агрессором.

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Соединенные Штаты поддерживают усилия Украины по деоккупации всех ее территорий. Об этом 17 августа во время брифинга заявил представитель Государственного департамента США Ведант Пател.

По его словам, полной победой в войне над Россией будет полный вывод оккупационных войск с территории Украины. Этой позиции придерживается президент Джо Байден.

"Напомню слова президента Байдена, который отметил, что победой в войне в Украине будет, чтобы Россия полностью забралась из Украины", – заявил Пател.

Он также заявил, что скоро в Украине будут отмечать День Независимости. Однако это также будет второй праздник с начала полномасштабного вторжения РФ.

Пател заявил, что Штаты поддерживают усилия по достижении Справедливого и долговременного мира в Украине. В Вашингтоне уверены, что страна должна оставаться независимой, суверенной, демократической и процветающей.

Также представитель Госдепа США отметил, что Штаты и союзники будут продолжать поддерживать Украину в военном отношении столько, сколько потребуется для полной победы над агрессором.

Ведант Пател о победе Украины в войне

Напомним, что 18 августа журналисты сообщили, что Штаты одобрили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов. Сообщается, что Воздушные силы ВСУ смогут получить западные боевые самолеты, как только первые украинские пилоты пройдут полное обучение.

Также сообщалось, что экс-офицер армии США советует предоставить ВСУ кассетные снаряды для HIMARS. Чтобы Украина победила, США достаточно прислать 2 тысячи кассетных боеприпасов для HIMARS. Снаряды можно взять на складах в Германии, где их готовятся просто утилизировать.