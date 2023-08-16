Изменили бы правила: экс-офицер армии США советует предоставить ВСУ кассетные снаряды для HIMARS

Чтобы Украина победила, США достаточно прислать 2 тысячи кассетных боеприпасов для HIMARS. Снаряды можно взять на складах в Германии, где их готовятся просто утилизировать.

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Американское правительство имеет возможность предоставить ВСУ кассетные боеприпасы для РСЗО HIMARS, но пока их не предоставляет. Экс-офицер армии США Дэн Райс уверен, что именно этот вид снарядов поможет разблокировать фортификации ВС РФ и приблизит победу. Об этом говорится в статье издания Newsweek,

Райс напомнил, что имеет сейчас Украина: она получила от США 155-миллиметровые кассетные снаряды DPICM (Dual-purpose improved conventional munition — усовершенствованные обычные снаряды двойного назначения). Ими ВСУ могут стрелять на расстояние до 25 км и поражать противника непосредственно на линии фронта.

Однако в арсенале американцев есть еще один вид снарядов — M26 DCIPM. Его США должны были бы предоставить Украине, но пока не предоставили.

Снаряд M26 DCIPM используется РСЗО HIMARS и способен поражать противника на расстоянии до 45 км. На этом расстоянии ракета достанет до российской артиллерии, которая вредит ВСУ, уверен Райс.

Если ВСУ будут иметь оба вида кассетных снарядов, то будут уничтожать живую силу противника широкой полосой — и на линии фронта, и в тылу. И именно это, по мнению офицера, поможет ускорить победу Украины: "Фронтовые батальоны россиян будут уничтожены, и тыловой эшелон будет уничтожен".

Также Райс назвал количество снарядов, которые принесут победу — речь идет о 2 тыс. M26 DCIPM: "Если вы получите 2000 кассетных ракет, я думаю, что война закончится".

Офицер напомнил, что десятки тысяч таких боеприпасов прямо сейчас находятся на складах в Германии, причем их готовятся уничтожить. Он советует отдать их Украине, чтобы она одержала победу.

Отметим, правительство США сообщило о предоставлении Украине кассетных боеприпасов в июле 2023 года. Перед этим несколько недель шла дискуссия, насколько опасно появление этого оружия на территории страны. Согласно данным СМИ, украинское правительство обязалось выполнить ряд условий, чтобы получить этот вид БК.

Напоминаем, 16 августа советник министра обороны Анна Маляр сообщила об успехах ВСУ на юге. По ее словам, Силы обороны освободили село Урожайное, расположенное неподалеку от Старомайорского на реке Мокрые Ялы.

Между тем накануне, 15 августа, именно южный отрезок фронта посетил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства встретился с бойцами нескольких бригад, которые вели наступательные действия на Запорожье.