Змінили б правила: ексофіцер армії США радить надати ЗСУ касетні снаряди для HIMARS

Щоб Україна перемогла, США достатньо надіслати 2 тисячі касетних боєприпасів для HIMARS. Снаряди можна взяти на складах в Німеччині, де їх готуються просто утилізувати.

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Американський уряд має можливість надати ЗСУ касетні боєприпаси для РСЗВ HIMARS, але поки що їх не надає. Ексофіцер армії США Ден Райс впевнений, що саме цей вид снарядів допоможе розблокувати фортифікації ЗС РФ і наблизить перемогу. Про це ідеться у статті видання Newsweek,

Райса нагадав, що має зараз Україна: вона отримала від США 155-міліметрові касетні снаряди DPICM (Dual-purpose improved conventional munition — удосконалені звичайні снаряди подвійного призначення). Ними ЗСУ можуть стріляти на відстань до 25 км і вражати противника безпосередньо на лінії фронту.

Однак у арсеналі американців є ще один вид снарядів — M26 DCIPM. Його США мали б надати Україні, але поки що не надали.

Снаряд M26 DCIPM використовується РСЗВ HIMARS і здатен вражати противника на відстані до 45 км. На цій відстані ракета дістане до російської артилерії, яка шкодить ЗСУ, впевнений Райс.

Якщо ЗСУ матимуть обидва види касетних снарядів, то будуть нищити живу силу противника широкою смугою — і на лінії фронту, і в тилу. І саме це, на думку офіцера, допоможе прискорити перемогу України: "Фронтові батальйони росіян будуть знищені, а тиловий ешелон буде знищений".

Також Райс назвав кількість снарядів, які принесуть перемогу — ідеться про 2 тис. M26 DCIPM: "Якщо ви отримаєте 2000 касетних ракет, я думаю, що війна закінчиться".

Офіцер нагадав, що десятки тисяч таких боєприпасів просто зараз перебувають на складах у Німеччині, при чому їх готуються знищити. Він радить віддати їх Україні, щоб вона здобула перемогу.

Зазначимо, уряд США повідомив про надання Україні касетних боєприпасів у липні 2023 року. Перед цим кілька тижнів точилась дискусія, наскільки небезпечним є поява цієї зброї на території України. Згідно з даними ЗМІ, український уряд зобов'язався виконати низку умов, щоб отримати цей вид БК.

Нагадуємо, 16 серпня радниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про успіхи ЗСУ на півдні. З її слів, Сили оборони звільнили село Урожайне, розташоване неподалік від Старомайорського на річці Мокрі Яли.

Між тим напередодні, 15 серпня, саме на південний відтинок фронту відвідав президент України Володимир Зеленський. Очільник держави зустрівся з бійцями кількох бригад, які вели наступальні дії на Запоріжжі.