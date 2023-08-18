Обвинили Украину: в Москве взорвался беспилотник, повредив здание "Экспоцентра" (видео)

В Минобороны РФ заявил, что БПЛА якобы запустила Украина, однако его сбили российские силы ПВО. Он изменил траекторию и упал на нежилое здание.

В ночь на 18 августа примерно в 4 утра по местному времени в Москве взорвался беспилотник. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Там заявили, что БПЛА якобы выпустила Украина.

"БПЛА, после воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы", — сказано в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин у себя в Telegram написал, что обломки БПЛА упали в зоне "Экспоцентра". По его словам, значительный урон здания не был нанесен. По предварительным данным, никто не пострадал.

Российский Telegram-канал SHOT сообщил, что в первом зале павильона 8 "Экспоцентра" незначительное обрушение на 25-30 квадратных метров.

Несмотря на сообщения об отсутствии пострадавших, канал "Москва 24" сообщил, что к месту события съезжаются машины скорой помощи.

Также местные жители публикуют видео с места событий в сети.

Напомним, 11 августа в Москве прогремел взрыв. Российский аэропорт "Внуково" временно закрыли из-за беспилотника в небе.

Мэр Сергей Собянин подтвердил, что вблизи городской набережной упали обломки дрона. По его словам, БПЛА был ликвидирован силами противовоздушной обороны.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 11 августа предупредил, что взрывов на территории Российской Федерации станет больше, а эффективность атак беспилотных летательных аппаратов по стране будет повышаться.