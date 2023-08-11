"Отрабатываются системы": у Зеленского пригрозили, что удары по городам РФ усилятся

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, украинские спецслужбы имеют достаточно эффективную сеть в России. Он отметил, что территорию страны-агрессора каждую ночь атакуют "неустановленные беспилотники".

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Взрывов на территории Российской Федерации станет больше, а эффективность атак беспилотных летательных аппаратов по стране будет повышаться. Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию "24 канал" 11 августа.

Михаил Подоляк отметил, что Россия теряет контроль над Черным морем. По его словам, если РФ продолжит наносить удары по украинским портам, то со временем может остаться без флота.

"С точки зрения происходящего на территории России – взрывы и т.д. При такой интенсивности войны очевидно, что вся эта война будет на территории России", — сказал Подоляк.

Чиновник также упомянул о взрыве в Сергиевом Посаде, отметив, что количество подобных случаев на территории страны-агрессора постепенно будет расти, так как спецслужбы Украины располагают эффективной сетью внутри РФ.

"Это было совершенно конкретное военное производство, это даже не оптика. Обычный снаряд, ракеты определенные и т.д. Это все подорвалось", — констатировал советник главы ОП.

По словам Михаила Подоляка, Россия будет подвергаться все большему количеству атак дронов. Он отметил, что "неустановленные беспилотники" уже залетают в РФ каждую ночь.

"Понятно, что сейчас отрабатываются системы ПВО, изучается все, делается разведка. И постепенно эффективность этих ударов будет увеличиваться", — предупредил чиновник.

Напомним, 10 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица Российской Федерации подверглась атаке БПЛА. По его словам ПВО сбила два дрона, которые двигались в направлении Москвы

Эксперт по безопасности Эстонии Райнер Сакс 9 августа заявил, что атаки БПЛА на Москву направлены, прежде всего, на оказание психологического давления на россиян.