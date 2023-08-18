Наемники ЧВК "Вагнер" будут разгромлены, если попытаются вторгнуться в Польшу, — Newsweek

По словам журналистов, "бренд" ЧВК "Вагнер" остается сильным, однако наемники были лишены должного доступа к военному оборудованию, боеприпасам, воздушной поддержке и другим ресурсам для ведения войны.

Если наемники ЧВК "Вагнер" вторгнутся из Беларуси в Польшу, то они сразу же будут разгромлены польскими войсками. Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес изданию Newsweek.

По словам журналистов, оценку Ходжеса во многом разделяют другие западные аналитики. К примеру, Джордж Баррос из американского Института изучения войны считает, что у "вагнеровцев" нет тяжелой военной техники для полноценного вторжения. Так, они ее отдали Министерству обороны России.

"Нет никаких доказательств того, что у них есть полевая артиллерия, боевые машины пехоты, основные боевые танки или какое-либо другое оборудование, которое им понадобится для серьезного наступления на вооруженные силы соседнего государства", — пояснил он.

По словам журналистов, "бренд" ЧВК "Вагнер" остается сильным, однако наемники были лишены должного доступа к военному оборудованию, боеприпасам, воздушной поддержке и другим ресурсам для ведения войны. Теперь это не та боевая сила, которая возглавила наступление российских сил на Донбассе в начале 2023 года.

"Российской армии не удалось взять Киев с 30-тысячным войском в 2022 году. Четыре тысячи изолированных наемников "Вагнера" не представляют серьезной угрозы ни для кого в непосредственной близости от Беларуси, будь то Польша, Литва или Украина", — сказал он.

Напомним, что 16 августа в ISW заявили, что Кремль пытается принудить ряд стран отказаться от сотрудничества с ЧВК "Вагнер". По словам аналитиков, российское правительство угрожает, что прекратит военно-техническую и материальную поддержку некоторым странам Африки, если они продолжат сотрудничать с "вагнеровцами".

Кроме того, 15 августа в ГУР Украины назвали ЧВК "Вагнер" в Беларуси "частью игры". По словам представителя военной разведки Андрея Черняка, Кремль может использовать наемников Пригожина для провокаций на границе со странами НАТО, однако возвращаться в Украину они не намерены.