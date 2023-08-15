"Не представляют угрозы": в ГУР назвали ЧВК "Вагнер" в Беларуси "частью игры"

По словам представителя военной разведки Андрея Черняка, Кремль может использовать наемников Пригожина для провокаций на границе со странами НАТО, однако возвращаться в Украину они не намерены.

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В настоящее время военная разведка не располагает данными о возможном возвращении "вагнеровцев" на украинскую территорию для боевых действий. Об этом 15 августа рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк в комментарии информационному агентству "РБК-Украина".

"Вернутся ли они на войну против нашего государства после попытки неудачного бунта в России и понесенных потерь, в частности под Бахмутом? У нас пока нет ответа на этот вопрос, но держим остатки армии Пригожина в поле зрения. Однако по состоянию на ближайшие недели угрозы вторжения "вагнеровцев" с территории Беларуси нет", — подчеркнул представитель ГУР.

Относительно вербовки в "Вагнер", собеседник не исключил, что скрытая рекрутинговая деятельность может продолжаться.

"Собственно, Пригожин [основатель ЧВК "Вагнер"] говорил, что якобы собирается вернуть свою армию наемников в африканские страны", — отметил он.

Ситуация с "вагнеровцами" в Беларуси также подняла вопрос о целях их пребывания там. По данным ГУР, более 6400 наемников были перемещены на территорию Беларуси, где проводят военные учения для белорусских сил. Однако это деятельность не является системной и не является основной задачей наемников.

"Часть наемников уже собирается или даже вернулась назад на территорию России", — подчеркнул представитель ГУР.

"Вагнеровцы" в Беларуси — часть российской ИПСО

По словам Черняка, фактор "вагнеровцев" активно используется Россией как часть информационно-психологической игры на границах с НАТО. Несмотря на это, ГУР утверждает, что "вагнеровцы" не представляют серьезной угрозы для государств НАТО и могут быть задействованы только в провокационных акциях против партнеров Украины.

"И Украина, и наши добрые соседи Польша и страны Балтии хорошо знают Россию. Если какая-то группа вооруженных террористов-наемников попытается испытать на прочность украинскую границу или взять под контроль Сувальский коридор, такая группа будет немедленно уничтожена", — заключил представитель ГУР.

Напомним, 15 августа сообщалось, что в Латвии Служба госбезопасности обнаружила в сети призывы вступить в ряды ЧВК "Вагнер". По данным спецслужб, это первый случай внешней рекламы российских наемников в стране.

Ранее, 14 августа, командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что наемники ЧВК "Вагнер" участвуют в подготовке белорусских военных. По его словам, существует вероятность попытки повторного наступления вражеских сил на Киев.