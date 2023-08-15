В Латвии Служба госбезопасности обнаружила призывы присоединиться к ЧВК "Вагнер", — СМИ

По информации журналистов, представители службы госбезопасности пояснили, что до сих пор в Латвии не было обнаружено какой-либо внешней рекламы "вагнеровцев". В СГБ попросили граждан сообщать о попытках вербовки в ЧВК "Вагнер".

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Служба госбезопасности Латвии (СГБ) выявила в интернете отдельные прямые и косвенные призывы присоединиться к ЧВК "Вагнер", сообщило 15 августа издание Delfi.

По информации журналистов, представители службы подробных комментариев не предоставили, а только пояснили, что до сих пор в Латвии не было обнаружено какой-либо внешней рекламы "вагнеровцев".

В СГБ напомнили, что гражданам и негражданам Латвии запрещено служить в вооруженных силах или военных организациях других государств, которое могут угрожать национальной безопасности Латвии.

Лица, нарушившие этот запрет, могут понести уголовную ответственность — лишение свободы на срок до 4-х лет. А за активное участие в вооруженном конфликте, происходящем за пределами Латвии, направленном против территориальной неприкосновенности или политической независимости страны предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Служба госбезопасности Латвии обратилась с просьбой к гражданам сообщать о замеченных ими пропагандистских материалах или иных попытках завербовать жителей Латвии в ЧВК "Вагнер".

"С СГБ можно связаться в любое время суток, написав на [email protected] или позвонив по номеру 67208964", — отметили в службе.

Напомним, 14 августа сообщалось, что в Польше арестовали двух россиян по обвинению в шпионаже. Подозреваемые, по данным силовиков, распространяли пропагандистские материалы ЧВК "Вагнер" в Кракове и Варшаве.

Ранее, 11 августа стало известно, что в Кракове появились наклейки с приглашением вступить в ЧВК "Вагнер". В Главном управлении полиции в Кракове заявили, что в ведомстве получили два сообщения по этому делу.