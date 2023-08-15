У Латвії Служба держбезпеки виявила заклики приєднатися до ПВК "Вагнер", — ЗМІ

За інформацією журналістів, представники служби держбезпеки пояснили, що досі в Латвії не було виявлено будь-якої зовнішньої реклами "вагнерівців". У СДБ попросили громадян повідомляти про спроби вербування в ПВК "Вагнер".

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Служба держбезпеки Латвії (СГБ) виявила в інтернеті окремі прямі й непрямі заклики приєднатися до ПВК "Вагнер", повідомило 15 серпня видання Delfi.

За інформацією журналістів, представники служби докладних коментарів не надали, а лише пояснили, що досі в Латвії не було виявлено будь-якої зовнішньої реклами "вагнерівців".

У СГБ нагадали, що громадянам і негромадянам Латвії заборонено служити у збройних силах або військових організаціях інших держав, які можуть загрожувати національній безпеці Латвії.

Особи, які порушили цю заборону, можуть понести кримінальну відповідальність — позбавлення волі на строк до 4-х років. А за активну участь у збройному конфлікті, що відбувається за межами Латвії, спрямованому проти територіальної недоторканності або політичної незалежності країни, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

Служба держбезпеки Латвії звернулася з проханням до громадян повідомляти про помічені ними пропагандистські матеріали або інші спроби завербувати жителів Латвії в ПВК "Вагнер".

"Із СГБ можна зв'язатися в будь-який час доби, написавши на [email protected] або зателефонувавши за номером 67208964", — зазначили в службі.

Нагадаємо, 14 серпня повідомлялося, що в Польщі заарештували двох росіян за звинуваченням у шпигунстві. Підозрювані, за даними силовиків, поширювали пропагандистські матеріали ПВК "Вагнер" у Кракові та Варшаві.

Раніше, 11 серпня стало відомо, що у Кракові з'явилися наклейки із запрошенням вступити до ПВК "Вагнер". У Головному управлінні поліції в Кракові заявили, що у відомстві отримали два повідомлення у цій справі.