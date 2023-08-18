В Москве впервые закрыли все аэропорты из-за атаки беспилотника, — росСМИ

Из-за угрозы ударов БПЛА ограничения на полеты действовали во "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковском". Один из пассажирских самолетов, который должен был совершить посадку в столице РФ, приземлился в Минске.

В ночь на 18 августа четыре аэропорта Москвы из-за прилета беспилотника закрывали для самолетов воздушное пространство, сообщает ТАСС.

Ограничения на полеты действовали в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский".

"Сегодня утром, 18 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в аэропорты Москвы: Внуково, Домодедово и Шереметьево, а также в аэропорт Жуковский", — отметили агентству в Росавиации.

Из аэропорта Внуково были отложены шесть вылетов, восемь прилетов. На запасные аэропорты были перенаправлены семь рейсов. Три из них — на аэродром Стригино (Нижний Новгород), три — в Пулково (Санкт-Петербург) и один рейс из Стамбула приземлился в Минске.

Ограничения на прием и отправку рейсов были сняты в 04:30 и пассажиры перенаправленных рейсов были доставили в аэропорты назначения.

Почему закрывали аэропорты Москвы

В Минобороны РФ заявили, что украинский дрон атаковал Москву около 04.00 утра 18 августа. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике. Его обломки упали на "Экспоцентр", повреждена стена здания, площадь обрушения составила около 30 квадратных метров фасада одноэтажного павильона.

По предварительным данным, пострадавших нет.

"Сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник", — написал он. Мэр уточнил, что обломки БПЛА упали в зоне "Экспоцентра", значимых разрушений нет.

Позже росСМИ сообщили, что атаку на Москву осуществлял украинский дрон-камикадзе "Бобер".

Напомним, в ночь на 28 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столицу РФ атаковал "вражеский беспилотник".

Ранее расследователь "Радио Свобода" Марк Крутов анализировал, какие здания атаковали дроны в Москве 24 июля и как их выбрали перед массированным ударом.