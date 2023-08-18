"Вспышка, взрыв, бах": появились новые подробности ночной атаки БПЛА по Москве (фото, видео)

Журналисты утверждают, Москву атаковали украинским дроном-камикадзе "Бобер" — его заметили в Красногоросском районе, когда он летел на высоте 250 метров.

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Ночью 18 августа в Москве взорвался беспилотник рядом с комплексом "Москва-Сити". Об этом сообщило российское издание "Mash".

"Около 4 утра он (беспилотник, — ред.) был сбит силами ПВО и упал рядом с "Москва-Сити". Обломки повредили восьмой павильон "Экспоцентра. Предварительно обошлось без пострадавших", — говорилось в сообщении.

Отметили, что в 3:40 над СНТ "Зарница" (садовое некоммерческое общество — ред.) в Красногорском районе заметили дрон с красной лампочкой, он летел на высоте 250 метров.

По информации издания, это был украинский дрон-камикадзе "Бобер".

В Telegram-канале "Baza" заявили, что из-за беспилотника в восьмом павильоне "Экспоцентра произошел обвал на площади 30 квадратных метров.

Очевидица рассказала о прилете дрона в российской столице.

"Я смотрела сериал в наушниках. Звук был очень громкий. Просто вспышка, взрыв — бух! Я сначала не поняла, что происходит... Выбежала в окно смотреть, оказалось, что взорвали "Экспоцентр", потому что там шел дым. Мы побежали смотреть место происшествия, мы были там первые, видели как все заезжали. Охранник сказал, что туда пройти нельзя, я очень хотела", — рассказала девушка.

Украинский дрон "Бобер": что известно

Дальность полета дрона — 1000 километров. Он построен по аэродинамической схеме типа "утка". Это позволяет беспилотнику быстро менять высоту полета для избежания поражения средствами ПВО. Цена одного дрона-камикадзе в среднем составляет 110 тысяч долларов.

Фото: Facebook

Напомним, около 4 утра в Москве взорвался беспилотник. В Минобороны Российской Федерации заявили, что его запустили из Украины. Из-за ПВО БПЛА якобы "изменил траекторию полета и упал на нежилое здание" в районе Краснопресненской набережной.

Также сообщалось, что 11 августа вблизи городской набережной в Москве прогремел взрыв. Мэр Сергей Собянин заявил о сбитии БПЛА силами ПВО. В результате российский аэропорт "Внуково" временно закрыли. Тогда российские СМИ сообщили, что российскую столицу атаковали беспилотным летательным аппаратом "Бобер".