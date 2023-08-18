"Спалах, вибух, бах": з'явилися нові подробиці нічної атаки БПЛА по Москві (фото, відео)

Журналісти стверджують, Москву атакували українським дроном-камікадзе "Бобер" — його помітили в Красногороському районі, коли він летів на висоті 250 метрів.

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Вночі 18 серпня у Москві вибухнув безпілотник поруч з комплексом "Москва-Сіті". Про це повідомило російське видання "Mash".

"Близько 4 ранку він (безпілотник, — ред.) був збитий силами ППО і впав поряд із "Москва-Сіті". Уламки пошкодили восьмий павільйон "Експоцентру. Попередньо обійшлося без постраждалих", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що о 3:40 над СНТ "Зарница" (садове некомерційне товариство — ред.) в Красногорському районі помітили дрон з червоною лампочкою, він летів на висоті 250 метрів.

За інформацією видання, це був український дрон-камікадзе "Бобер".

У Telegram-каналі "Baza" заявили, що через безпілотник у восьмому павільйоні "Експоцентру стався обвал на площі 30 квадратних метрів.

Очевидиця розповіла про приліт дрона в російській столиці.

"Я дивилася серіал у навушниках. Звук був дуже гучний. Просто спалах, вибух — бух! Я спочатку не зрозуміла, що відбувається… Вибігла у вікно дивитися, виявилося, що підірвали "Експоцентр", бо там йшов дим. Ми побігли дивитися місце події, ми були там перші, бачили як усі заїжджали. Охоронець сказав, що туди пройти не можна, я дуже хотіла", — розповіла дівчина.

Український дрон "Бобер": що відомо

Дальність польоту дрона — 1000 кілометрів. Він побудований за аеродинамічною схемою типу "качка". Це дає змогу безпілотнику швидко змінювати висоту польоту для уникнення ураження засобами ППО. Ціна одного дрона-камікадзе в середньому складає 110 тисяч доларів.

Фото: Facebook

Нагадаємо, близько 4 ранку в Москві вибухнув безпілотник. У Міноборони Російської Федерації заявили, що його запустили з України. Через ППО БПЛА нібито "змінив траєкторію польоту і впав на нежитлову будівлю" в районі Краснопресненської набережної.

Також повідомлялося, що 11 серпня поблизу міської набережної у Москві прогримів вибух. Мер Сергій Собянін заявив про збиття БПЛА силами ППО. У результаті російський аеропорт "Внуково" тимчасово закрили. Тоді російські ЗМІ повідомили, що російську столицю атакували безпілотним літальним апаратом "Бобер".