Пришлось извиниться: австрийский телеканал показал фейки о мобилизации в Украине (видео)

В сюжете речь шла о якобы принудительной мобилизации в Украине. Корреспондент привел два "украинских видео", которые, по его словам, "являются лишь некоторыми примерами того, что не все мужчины готовы воевать за свою страну".

Общественный телеканал Австрии ORF признал, что в своем репортаже о мобилизации в Украине были использованы видеоматериалы, не соответствующие действительности. Об этом главный телевещатель Австрии сообщил в соцсети X.

"Проведенное ORF дальнейшее изучение и еще одна проверка показали, что упомянутые видеоматериалы из Украины не соответствуют содержанию, переданному в Zeit im Bild от 16 августа, о чем ORF глубоко сожалеет", — говорится в сообщении.

Канал ORF признал необходимость исправления ошибок, заявив: "Мы внесем соответствующие поправки в передаче Zeit im Bild и, конечно же, исправим материал с использованием видеоматериалов о событиях в Украине".

В репортаже была затронута тема якобы принудительной мобилизации в Украине. Журналист Кристиан Вершютц предоставил два "видеоролика от пользователей", которые, по его словам, "служат всего лишь примерами того, что не все мужчины готовы воевать за свою страну". На этих коротких видеозаписях были показаны ситуации применения силы сотрудниками военкоматов к призывникам в Украине.

Позже стало ясно, что оба видеоролика не имеют никакого отношения к мобилизации в Украине. В одном из видео рассказывалось о событии на границе, когда студент, возмущенный запретом на выезд, отказался покидать пункт пропуска и был выведен насильственно. На втором видео было запечатлено задержание российского агента сотрудниками Службы безопасности Украины в Одессе.

В ответ на обвинения в распространении фейков телеканал сначала заявил, что использованные материалы "были получены из надежного источника, заслуживающего доверия". Но меньше чем через сутки изменил свою позицию и признал ошибку.

Напомним, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о книге, которую выпустили российские пропагандисты. Книга наполнена фейками о вторжении РФ в Украину, и в ней "отсутствует здравый смысл".