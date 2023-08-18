Обломки лежат на асфальте: СМИ показали последствия ночной атаки БПЛА на Москву (фото, видео)

В результате взрыва беспилотника поврежден павильон 8-го московского "Экспоцентра". Из-за угрозы ударов БПЛА в Москве впервые закрыли все аэропорты.

В ночь на 18 августа рядом с комплексом "Москва-Сити" взорвался беспилотник, его обломки повредили восьмой павильон "Экспоцентра". Об этом сообщили в российском Telegram-канале "Shot".

Отметили, крыша и фасад здания были повреждены беспилотником, его обломки лежат на асфальте.

"Последствия взрыва беспилотника в районе павильона 8 московского "Экспоцентра". Обломки БПЛА лежат на асфальте. Повреждена крыша и фасад здания на площади 30 квадратов. Пострадавших нет", — говорилось в сообщении.

Восьмой павильон "Экспоцентра" Восьмой павильон "Экспоцентра"

В российском издании "Mash" рассказали, что обломки дрона и куски здания лежат вокруг павильона. Кроме этого, по состоянию на утро 18 августа, информации о закрытии "Экспоцентра" не было, поэтому на входе в выставочный центр образовалась огромная очередь из сотрудников, которые ждали, пока их пропустят на работу.

Напомним, около 4 утра в Москве взорвался беспилотник. Минобороны РФ обвинили в этом Украину и заявило, что противовоздушная оборона сбила дрон, обломки которого упали в районе Краснопресненской набережной. Его обломки повредили стену здания "Экспоцентра", площадь обрушения составила около 30 квадратных метров фасада одноэтажного павильона.

Ночью ввели ограничения на полеты во "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковском" из-за угрозы ударов БПЛА. В частности, во "Внуково" отложили шесть вылетов, восемь прилетов и перенаправили семь рейсов на запасные аэропорты.