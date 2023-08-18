Золотом или наличными: Иран диктует условия РФ при поставках дронов Shahed, — ISW

По данным аналитиков, 25% поставленных в РФ "шахедов" были с повреждениями, многие оказались нерабочими. Во время переговоров Тегеран навязал поставки Shahed-131 с меньшей нагрузкой, хотя в Кремле отдавали предпочтение более крупному Shahed-136.

В РФ, судя по всему, недовольны качеством ударных дронов Shahed-131/136, которые поставляет Иран. Но все же, вероятно, стремятся сохранить стратегическое оборонное партнерство с Тегераном в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает "Институт исследования войны" в сводке от 17 августа.

Документы, утекшие с завода по производству дронов в Татарстане и опубликованные The Washington Post, свидетельствуют о том, что Иран поставлял дроны в Россию большей частью на своих собственных условиях, а не на условиях, предпочтительных для Кремля.

В документах отмечается, что Иран во время переговоров навязал РФ поставки беспилотников Shahed-131 с меньшей нагрузкой, хотя в Кремле отдавали предпочтение более крупному Shahed-136.

По данным The Washington Post, 25% поставленных Ираном беспилотников были с повреждениями, многие оказались нерабочими. Тем не менее РФ продолжала позиционировать себя как партнера Ирана в других стратегических инициативах, в т.ч. продвигать иранское оружие на форуме "Армия-2023".

Отмечается, что в Иране рассчитывают получить более 1 млрд долларов за помощь в строительстве завода по производству дронов в Татарстане. При этом Тегеран настоял на получении оплаты в долларах или золоте из-за неустойчивости рубля.

Россия уже заплатила Ирану почти 900 млн долларов за беспилотные технологии. По данным же британской разведки от 19 июля, Иран требует от РФ оплату за поставляемые дроны наличными.

Напомним, что Москва наращивает выпуск дронов Shahed собственного производства для массированных обстрелов Украины в долгосрочной перспективе.

Также сообщалось, что согласно текущим планам, в РФ намерены собирать до 180 БПЛА ежемесячно. Вместе с тем самостоятельно производят пока только планеры.