Россия вместе Ираном создают флот из 6000 дронов Shahed: что им помешает, — WP

Согласно плану, сейчас РФ должна собирать до 180 БПЛА в месяц, но самостоятельно производить только планеры.

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Москва продвигается к своей цели по массовому производству беспилотников, которые она могла бы использовать для бомбардировок украинских городов. Об этом пишет издание The Washington Post, журналисты которого получили секретные документы от одного из сотрудников предприятия в Елабуге — городе, где РФ сосредоточила мощности по производству беспилотников.

"Документы, просочившиеся и полученные The Washington Post, содержат новую информацию об усилиях двух самопровозглашенных врагов Соединенных Штатов — под одним из самых тяжелых в мире санкции — для расширения кремлевской программы беспилотников", — пишет издание.

Полученные файлы редакция не только проанализировала самостоятельно, но и отправила экспертам вашингтонского Института науки и международной безопасности, которые тоже сделали свое заключение.

Какую сделку заключили между собой РФ и Иран

По информации издания, Россия заключила с Ираном сделку по поставкам оружия на миллиард долларов, которую в ноябре 2022 года начали воплощать в жизнь в российском Татарстане. Цель состоит в том, чтобы к лету 2025 года внутри страны построить 6000 беспилотников — достаточно, чтобы восполнить хроническую нехватку беспилотных летательных аппаратов в российской армии на передовой.

В рамках сделки, как показывают новые документы, Тегеран согласился продать Москве то, что фактически является франшизой, при этом иранские специалисты поделятся проектной документацией, компонентами местного производства или реконструированными компонентами и ноу-хау. В документе, созданном в феврале главным менеджером проекта, детализируются параметры работы и оценивается стоимость некоторых аспектов проекта в 151 миллиард рублей.

Что собой представляет российско-иранский проект "Лодка"

Строительство предприятия в Елабуге по производству БПЛА и его дальнейшая работа были просчитаны в отдельной группе документов под кодовым названием"Лодка". Именно такое название получили иранские беспилотники. К слову, в переписке и других документах инженеры использовали кодированный язык: дроны — "лодки", их взрывчатка — "бамперы", а Иран, тайно оказывающий техническую помощь — "Ирландия" или "Беларусь".

Документы, датированные периодом с зимы 2022 года по весну 2023 года, включают заводские чертежи, технические схемы, личные дела, меморандумы, предоставленные иранским коллегам, и презентации, сделанные представителям Минобороны России. В целом они указывают на то, что, несмотря на задержки и производственный процесс, в значительной степени зависящий от электронных компонентов иностранного производства, Москва неуклонно продвигается к своей цели по производству варианта иранского ударного беспилотника Shahed-136.

Журналисты и эксперты, изучавшее файлы, также отметили, что россияне хотят модернизировать иранские дроны и добавить им дополнительные функции. Так, в целом инженеры объекта пытаются улучшить устаревшие иранские технологии производства, используя российский промышленный опыт. Кроме того изучают усовершенствования самого беспилотника, в том числе делают его способным к массовым атакам, в которых БПЛА автономно координируют удар по цели.

Какие этапы в производстве дронов проходит Россия

Изучив предоставленные документы, эксперты пришли к выводу, что процесс производства РФ собственных дронов был изначально разбит на несколько этапов. На первом из них, стартовавшим в январе 2023 года, Иран должен был поставить разобранные беспилотники, которые будут собираться в Елабуге. Согласно расчетам, при таких вводных данных в РФ должны были до июня собрать 600 беспилотников.

На втором этапе, который должен продлиться до конца декабря 2023 года, предприятие должно производить планеры — полые корпуса беспилотников, сочетающиеся с двигателями и электроникой, поставленными Ираном. На этом этапе запланировано, что в месяц РФ будет получать от 170 до 180 единиц БПЛА собственной сборки.

На третьем этапе предприятие в Елабуге должно самостоятельно производить беспилотники, построенные из материалов и комплектующих, в основном поставляемых из России. По контракту предприятия последний из этих беспилотников должен быть поставлен Минобороны России к сентябрю 2025 года.

Однако анализ, проведенный для WP Институтом науки и международной безопасности, показал, что производственный план объекта кажется выполнимым, но имеет уязвимости, которые могут нарушить его способность выполнять свой контракт или, по крайней мере, отсрочить выполнение".

Почему план России по производству БПЛА может провалиться

Уже на данном этапе Россия сталкивается со сразу несколькими проблемами, способными нарушить ее планы. Первая из них — это дефицит компонентов. Более 90 процентов компьютерных микросхем и электрических компонентов беспилотных систем производятся на Западе, в основном в Соединенных Штатах. Только четыре из 130 электронных компонентов, необходимых для создания беспилотника, производятся в России. Так, только один блок управления полетом, используемый для управления дроном, состоит из 21 отдельного электронного компонента, которые изготавливают только в Далласе (США).

Также у РФ, по словам экспертов, изучающих ситуацию, есть большие проблемы двигателестроительной промышленностью. Чтобы до конца 2025 года наладить полностью собственное производство дронов, нужна альтернатива мотору, которым сейчас оснащается Shahed-136. К слову, это оказался немецкий двигатель Limbach Flugmotoren L550E, который Иран незаконно получил два десятилетия назад. Однако даже ему в РФ пока не могут предложить работающую альтернативу.

Вторая проблема — это набор персонала. В Елабуге изо всех сил пыталась заполнить специализированные должности на предприятии, которое должно было иметь 810 сотрудников в каждую из трех смен в день. Производственной группе не хватало специалистов в ключевых и очень сложных областях разработки дронов, включая системы радиоэлектронной борьбы. Ситуацию не спасают пока даже рабочие из Средней Азии, которых в свое время отправили в Тегеран. Из-за того, что язык фарси давался им немного проще, чем собственно россиянам, они наблюдали за производством БПЛА и переводили все технические нюансы.

Еще одно препятствие, способное помешать РФ, — это нюансы транспортировки дронов из Ирана. В полученных редакцией документах видно, что около 25 процентов БПЛА, отправленных из Ирана для использования в Елабуге и доставленных самолетами Минобороны России, были серьезно повреждены и оказались непригодными ни для чего.

Напомним, 16 августа британская разведка сообщила о том, что РФ уже применяет свои копии Shahed. По их информации, Россия может получить больше дронов-камикадзе для ударов по Украине, но их производство сильно зависит от компонентов, которое нужно покупать у Ирана.

Также в начале августа эксперты указали на отличия российских дронов "Герань" от иранских Shahed. Западные исследователи сравнили несколько версий иранских и российских беспилотников и выяснили, что в РФ полностью локализовали производство Shahed 136.