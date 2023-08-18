Воздушная тревога в Украине: МиГ 31 с "Кинжалами" в небе слишком большая угроза для украинцев, — Игнат

Спикер ВСУ Юрий Игнат пояснил, что даже тренировочные полеты МиГ-31К представляют опасность, поскольку нет гарантии того, что ракеты Х-47 "Кинжал" не будут запущены.

Воздушный тревоги, которые звучали по всей Украине в течение суток 17 августа, были связаны с взлетом российских самолетов МиГ-31К, носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал". Как рассказал спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона, пребывание в небе этих бомбардировщиков представляют большую опасность, поэтому украинские военные должны всегда реагировать и объявлять воздушную тревогу.

Игнат уточнил, что воздушная тревога объявляется даже тогда, когда пусков ракет не происходит. Ведь самолеты противника могут взлетать не только для выполнения боевых задач, но и в целях обучения молодых летчиков в рамках тренировочных полетов.

Кроме того россияне знают, что воздушная тревога в Украине ограничивает работу наших учреждений и предприятий.

"Враг знает, что мы будем реагировать на каждый взлет, вводя ограничительные меры по стране, по учреждениям и предприятиям, поэтому это одна из причин, почему он это делает", — сказал Игнат.

Полковник добавил, что даже тренировочные полеты не гарантируют того, что ракеты не будут запущены. Поэтому риск слишком высок, чтобы игнорировать тревогу.

"Если даже россияне проводят учения, это не гарантирует, что во время них не произойдет пуск ракет Х-47 "Кинжал". Риск слишком высок, чтобы игнорировать тревогу, когда МиГ-31К находится в небе", — подчеркнул полковник.

Ранее спикер ВВС Юрий Игнат сообщил, что до конца текущего Украина, очевидно, не получит истребители F-16. Поэтому защитить объекты критической инфраструктуры предстоящей зимой с помощью западной авиации не получится.