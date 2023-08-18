"Это трагедия": лауреат Нобелевской премии увидел последствия войны в Украине своими глазами

Ученый Пол Нерс во время своей поездки отметил стойкость украинцев и заявил, что Киеву нужна вся помощь, которую он может получить от всего мира.

Лауреат Нобелевской премии, генетик Пол Нерс отправился в Украину и своими глазами увидел последствия полномасштабного вторжения. Деталями визита он поделился в интервью Newsweek.

"То, что там происходит, — это такая трагедия", — сказал он.

Ученый побывал в Киеве в начале полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

"Я был в Киеве как раз в начале усиления российских атак. Что, пожалуй, больше всего запомнилось мне, так это посещение некоторых районов в окрестностях Киева, которые были оккупированы российской армией в самом начале вторжения, где очень сильно разрушена инфраструктура, в том числе школы", — сказал он.

Общаясь со школьниками и их учителями, Нерс был поражен их силой и стойкостью.

"Они почти заставили меня плакать от того, как они справляются. Дети подвергаются варварству войны, это оставит на них отметину, возможно, шрамы на всю оставшуюся жизнь", — заявил лауреат Нобелевской премии.

По словам ученого, помимо образовательной среды, война стала большим препятствием для развития глобальных знаний. Это повлияло на украинских ученых, потому что в настоящее время для них практически невозможно заниматься наукой в ​​Украине.

"У них просто нет ресурсов, чтобы сделать это. Так много украинских ученых уехали в другие страны, чтобы проводить свои исследования", — сказал Нурс.

По его мнению, война привела к "утечке мозгов" из многих академических институтов Украины.

"Очень важно, чтобы это рассматривалось как временное явление и чтобы они могли вернуться в Украину. Поддерживая образование и академические исследования, мы можем строить будущее Украины и ее народа", — подчеркнул ученый.

Нурс считает, что страны должны поддержать Украину и помочь ей выдержать эти испытания, так как это имеет значение для всего мира.

"Украине нужна вся помощь, которую она может получить от отдельных лиц и таких стран, как Великобритания и США, чтобы выдержать бурю. Я думаю, что это важно для Украины, важно для Европы и важно для всего мира", — сказал он.

Напомним, 10 августа спикер Госдепа США Мэтью Миллер отметил, что внешнеполитическая поддержка Украины зависит не только от решений администрации американского президента, но и от Конгресса США.

Ранее, 7 августа , Госдеп США подтвердил начало переговоров с Украиной о предоставлении гарантий безопасности. В связи с этим Фокус разбирался, какой документ разрабатывают украинская и американская стороны, и как это может повлиять на вступление Украины в НАТО.