Корабли РФ в Черном море рассредоточиваются и пытаются скрыться — командование (видео)

По словам пресс-секретаря ОК "Юг" Наталии Гуменюк, Черноморский флот РФ нервничает и ожидает новых атак со стороны Сил обороны Украины.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 18 августа в эфире телемарафона "Единые новости" сообщила, что Российская Федерация в Черном море прячет свои корабли за гражданскими судами.

Наталья Гуменюк отметила, что на юге ночь была сравнительно спокойна с уменьшением обстрелов и это говорит о том, что эта так называемая снарядная "тахикардия" у врага ощущается из-за последствий нашей боевой работы.

"Время от времени им удается подтянуть какие-то резервы. Они сосредоточены на Левобережье уже давно и имеют много разных пунктов боеснабжения, которые рассредоточены, чтобы не быть одновременно пораженными. Есть часть запасов, которые хранятся на Крымском полуострове и подтягивать ее труднее. Нам удалось добиться замедления. и усложнение логистики (россиян — ред.)", — сказала спикера.

Также она отметила, что в Черном море Россия нервничает и ожидает атак со стороны Сил обороны Украины.

"Могу сравнить это состояние в Черноморском флоте РФ с тем, что в Украине называют "при надежде", потому что они в тревожном ожидании "малыша" постоянно нервничают, у них перепады настроения, их закачивает и немного тошнит и они пытаются прятаться за гражданскими судами ", — сказала она.

По информации Гуменюк, корабли Черноморского флота РФ рассредоточены вдоль направления от юго-восточного побережья Крыма до Новороссийска. При этом свои корабли оккупанты прячутся за гражданскими судами. Такая буферная зона была создана намеренно.

Спикер также отметила, что движение по Крымскому мосту пока затруднено как для автомобилей, так и для поездов.

"Крымский мост остается в том же режиме не очень здорового, не очень функционального, не очень нужного и, словом, лишнего. Потому что в его мощностях очень большие дыры, он не может функционировать полноценно", — подчеркнула Гуменюк.

Для ремонта Чонгарского моста россиянам не хватает людей, ремонтные бригады опасаются туда отправляться, потому что понимают, что могут попасть под обстрел.

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Напомним, 17 августа в ВСУ подтвердили, что Крымский мост не работает на 100%. По словам спикера ОК "Юг" Наталии Гуменюк, некоторые автомобильные полосы моста все же открыты, но в ограниченном режиме и только для легкового транспорта.

Ранее сообщалось, что 11 августа представители ГУР предупредили жителей Москвы об увеличении атак дронов и устаревшей оборонительной системе российской столицы.