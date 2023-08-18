Едут на юг: в Мариуполе фиксируют большое движение техники, — Андрющенко (фото)

По словам советника мэра, через Мариуполь в направлении Бердянска двигались не менее 20 грузовиков с БК, живой силой и автомобилями специального назначения. А также четыре лафета с танками и примерно десять — с бронетранспортерами.

В пятницу, 18 августа, во временно оккупированном Мариуполе наблюдается значительное движение военной техники российских вооруженных сил, направленное в сторону города Бердянск Запорожской области. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По словам Андрющенко, в районе Мариуполя в направлении Бердянска в настоящее время наблюдается передвижение не менее чем двадцати грузовиков, перевозящих военное снаряжение, военнослужащих и специализированные автомобили. Кроме того, отмечается передвижение четырех платформ с танками и приблизительно десяти платформ с бронетранспортерами.

Кроме того, производится накопление военного контингента в Никольском районе. Продолжается наращивание живой силы и техники со стороны Запорожья (Розовский район).

Кроме того, наблюдается продолжительная активность авиации.

"Из необычного — снова задействован Приморско-Ахтарский аэродром и самолеты заходят снова на малой высоте, набирая высоту уже над Урзуфом", — написал Андрющенко.

В Мариуполе фиксируют большое движение техники россиян в направлении Бердянска В Мариуполе фиксируют большое движение техники россиян в направлении Бердянска

Напомним, 15 августа стало известно, что ВСУ нанесли массированный удар по позициям РФ под Мариуполем и ликвидировали полковника ВС РФ Виктора Ковалева.

Напомним, 28 июля сообщалось об ударе по зданию т.н. "МВД "ДНР" в оккупированном Донецке. Здание получило сильные повреждения — разбиты окна, обвалилась часть отделки, а площадь перед управлением усыпана осколками.