ВСУ ракетой Storm Shadow ликвидировали полковника ВС РФ в оккупированной Юрьевке, — росСМИ

По неподтвержденной информации, полковник ВС РФ Виктор Ковалев находился на территории командного пункта в санатории "Волна" в момент нанесения удара.

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Вооруженные силы нанесли массированный удар по позициям РФ под Мариуполем и ликвидировали полковника ВС РФ Виктора Ковалева. Об этом 15 августа сообщил российский Telegram-канал verumreactor.

"14 августа 2023 года в результате авиационного удара ВСУ ракетами Storm Shadow по селу Юрьевка Мангушского района ДНР погиб наш дорогой друг полковник Ковалев Виктор Анатольевич", — сказано в сообщении.

Отметим, что на момент написания новости Генштаб ВСУ никак не прокомментировал возможную ликвидацию Ковалева. Официальных подтверждений или опровержений его гибели пока нет.

Напомним, что в Генштабе ВСУ заявили, что в понедельник, 14 августа, Силы обороны Украины нанесли удар по командному пункту Вооруженных сил Российской Федерации в селе Юрьевка Мариупольского района Донецкой области. Так, ВС РФ разместились на территории санатория "Волна" в оккупированной Юрьевке, неподалеку от Мариуполя. Около 11:00 был осуществлен удар по упомянутой базе оккупантов.

Удар по Юрьевке: что известно

Напомним, 14 августа в селе Юрьевка прогремели взрывы. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в населенном пункте "есть прилет".

Петр Андрющенко заявил, что удар пришелся по базе оккупантов в лагере "Волна". По его словам, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. При этом оккупанты потерпели существенные потери.