Единый фронт: для чего проходит саммит США, Японии и Южной Кореи, – NYT

Исторически сложные отношения Кореи с Японией связаны с оккупацией японцами корейского полуострова в начале XX века. Однако сложный этап преодолевается из-за угрозы Китая.

Президент США Джо Байден принимает лидеров Японии и Южной Кореи в Кэмп Дэвиде, чтобы укрепить трехсторонний альянс. Об этом сообщает The New York Times.

Исторический саммит — преодолеть противоречия между поколениями двумя азиатскими государствами и наработать совместные решения по безопасности перед лицом все более напористого Китая. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Южной Кореи Юн Сок Ель впервые встретятся с американским президентом вместе без отдельных сессий.

Координатор президента по индийско-тихоокеанским делам Курт Кэмпбелл заявил, что саммит является очень амбициозной инициативой, чтобы укрепить отношения трех стран в сфере безопасности, технологий и образования. Соединенные Штаты исторически выступают союзниками Японии и Южной Кореи, но к этому времени они были обособлены. Ибо историческая рознь между Токио и Сеулом происходит от 35-летней оккупации Корейского полуострова Японией. Теперь Юн Сок Ель готов к изменениям динамики в северо-восточной Азии.

Стороны подпишут "обязательство о консультациях", которое заставит каждую из стран рассматривать любую угрозу безопасности одной из них как угрозу для всех. Затем обещание не пойдет так далеко, как 5 статья НАТО, которая обязывает союзников "принять меры" в случае нападения на любого члена Альянса. Речь идет о том, что возможность выступления единым фронтом существенно возрастет.

Чтобы усилить ощущение новой эры в отношениях, лидеры также примут обязательства проводить ежегодные встречи между лидерами трех стран, которые планируется продолжить в будущих администрациях.

Напомним, 17 августа боевая группа КНР и РФ приблизилась к японским островам на расстояние 280 км.

15 августа СМИ писали, что Путин и Ким Чен Ын обменялись письмами, в которых подчеркнули стратегичность отношений.