"Прямо с конвейера": РФ атакует Украину ракетами, выпущенными в мае-июне 2023-го, — эксперт

По словам руководителя Киевского НИИ судебных экспертиз Александра Рувина, у россиян, вероятно, нет возможностей закупать дефицитные блоки, потому "их паяют в ручном режиме".

Российские войска используют для обстрелов украинских населенных пунктов ракеты, произведенные в мае-июне этого года. Об этом заявил на основе проведенных исследований директор Киевского НИИ судебных экспертиз Александр Рувин, передает украинская служба "Радио свобода".

"В последнее время уже до нас долетают ракеты выпуска мая-июня 2023 года. То есть они уже прямо их с конвейера запускают", — сказал Рувин, добавив, что запасы ракет у РФ все же заканчиваются.

По его словам, у РФ, вероятно, нет возможностей, чтобы закупать дефицитные блоки, и потому "их паяют в ручном режиме". Эксперт уточнил, что сборка не конвейерная, и электронные блоки в РФ уже не выпускают в прежнем объеме.

Александр Рувин — о российских ракетах, смотреть с 40:51

Вместе с тем он уточнил, что ВС РФ получают новые вооружения и компоненты для ракет посредством различных схем поставок.

Микросхемы для вооружений российская армия получает из Соединенных Штатов Америки и Великобритании — это вооружения, выпущенные в марте-апреле 2023 года.

Напомнмим, что 17 августа было объявлено, что Швеция выделила Украине военную помощь на 270 млн евро. В пакет поставок войдут ракеты AMRAAM и боеприпасы.

Также сообщалось, что Украина не получит истребители F-16 в этом году. Такое завление 17 августа сделал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.