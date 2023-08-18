"Работа продолжается": в ГУР анонсировали хорошие новости по обменам украинских пленных (видео)

По словам Андрея Юсова, по состоянию на сейчас уже состоялось 48 обменов и работа над следующими продолжается. В ближайшее время семьи защитников получат хорошие новости.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Андрей Юсов 18 августа на брифинге в "Медиацентре Украина — Укринформ" сообщил, что Киев проводит работу по организации новых обменов военнопленными с Россией.

По словам Юсова, по состоянию на сейчас уже состоялось 48 обменов, 2 598 пленных защитников и защитниц, а также гражданских были возвращены из российского плена.

"Работа над следующими продолжается. Мы ждем, что в ближайшее время будут хорошие новости для семей наших защитников", — сказал он.

Представитель ГУР подчеркнул, что Украина является цивилизованным государством, которое уважает международное право.

"Несмотря на то, что мы имеем дело с захватчиками, с геноцидной войной России против Украины и украинцев с многочисленными преступлениями со стороны врага, Украина — цивилизованное государство и придерживается всех норм международного права и удерживает российских военнопленных согласно Женевских конвенций", — заявил он.

Юсов сообщил, что за последние недели количество российских пленных в Украине значительно возросло.

"Только за несколько недель активных действий Сил обороны на более 200 россиян увеличился наш обменный фонд. Это означает, что возвращать наших будет легче. Из этой цифры каждый пятый сдался добровольно", — сообщил представитель ГУР.

К тому же Юсов сообщил, что среди российских военнопленных есть люди, которые захотели перейти на сторону Украины. При этом он не указал количество этих пленных, но отметил, что среди них есть представители как младшего, так и старшего офицерского состава.

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Напомним, 18 августа в ГУР высказались об условиях победы над РФ и сроках завершения войны. Российская Федерация продолжает войну против Украины и ее народа, но одновременно она обязательно закончится освобождением всех территорий.

Кроме того, 18 августа сообщалось, что в Российской Федерации продолжается активная мобилизационная кампания, в рамках которой ежемесячно около 20 тысяч человек отправляются на фронт. В ГУР отметили, что она не касается детей чиновников и олигархов.