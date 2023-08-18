Мобилизация в Украине: кто из военнообязанных имеет право служить недалеко от дома

Согласно украинскому законодательству, у некоторых категорий граждан есть право на отсрочку. Они добровольно могут мобилизоваться и служить по месту жительства.

Действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине продлили как минимум до 15 ноября. В этот период военнобязанные мужчины 18 до 60 лет могут быть призваны в ряды Вооруженных сил. Фокус разобрался, кто может проходить военную службу по месту жительства.

Есть особые категории граждан, которые могут не отправиться на передовую или на службу в другие области. У них есть право служить по месту жительства.

Это прописано в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Там есть пункт перечня украинцев, которые имеют право на отсрочку от мобилизации, однако при желании они все таки могут пойти служить и получают право делать это по месту жительства.

Согласно законодательству, такая возможность есть у следующих категорий граждан:

женщины и мужчины с тремя и более детьми до 18 лет;

женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают от одного ребенка до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые занимаются воспитанием ребенка с инвалидностью до 18 лет;

украинцы, которые имеют в семье ребенка с тяжелыми болезнями, но которому не установлена инвалидность;

мужчины и женщины, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

семьи, которые воспитывают детей, которые лишены родительской опеки;

мужчины и женщины, которые ухаживают за больным партнером или родителями;

украинцы, у которых есть муж или жена с инвалидностью I, II группы;

опекуны лица с инвалидностью, которое судом признано недееспособным, или граждане, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы.

Закон запрещает отправлять всех этих граждан на службу в другие города или на фронт. Все это при условии, что речь идет не о прифронтовом городе.

Напомним, 17 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые продлевают сроки военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 15 ноября 2023 года.