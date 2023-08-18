"Выступают в роли наблюдателей": россияне не готовы свергать режим Путина, — разведка Латвии

По словам представителей спецслужб, военный мятеж Пригожина не принес ожидаемых результатов и поддержка Минобороны только возросла. Также маловероятны массовые протесты внутри страны.

Россияне все еще не готовы бороться с режимом Владимира Путина и они хотят дистанцироваться от всех политических процессов, которые происходят в стране. Об этом говорится в отчете Бюро по защите Конституции Латвии от 17 августа.

Отмечается, что народ Российской Федерации все чаще прибегает к отчуждению и апатии. Даже после испытаний в виде военного мятежа, режим Кремля остался стабильным.

Попытка государственного переворота со стороны главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не оказала негативного влияния на общественные настроения, несмотря на ожидания. Более того, поддержка Минобороны РФ якобы возросла после этого в несколько раз. Массовые протесты все еще маловероятны.

"Российское общество в целом воздерживается от вовлечения в конфликтные ситуации между российскими элитными группами. Они скорее выступают в роли осторожных внешних наблюдателей ситуации, подстраиваясь под выигравших", — говорится в отчете.

К первым конфликтам могут привести этнические напряженности, которые сложились внутри РФ. Также на это могут повлиять непопулярные решения или политически значимые события. В частности, в Латвии имеют в виду всеобщую мобилизацию или массовые нарушения во время выборов президента в начале 2024 года.

"В любом случае эти события вряд ли приведут к масштабным волнениям или нестабильности российского режима, а скорее создадут временные потрясения", — отметили представители спецслужбы.

Напомним, 17 августа в ГУР сообщили, что пленные россияне не готовы свергать режим Путина. Более того, массовое раскаяние среди них не фиксируется. По словам представителя разведки Андрея Юсова, в редких случаях оккупанты осознают свою вину, но в большинстве своем они не готовы и не хотят что-то менять.