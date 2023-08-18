Защита от российских ударов: ПАО "Центрэнерго" строит защитные сооружения на своих ТЭС

В компании говорят, что их лучшие специалисты возводят защиту критически важных элементов объектов ТЭС. На Трипольской теплоэлектростанции выполнено уже 100% работ.

ПАО "Центрэнерго" возводит на своих теплоэлектростанциях защитные сооружения, которые должны обезопасить станции от российских атак. Об этом сообщается на сайте Фонда госимущества Украины.

С начала полномасштабного вторжения Россия прибегает к террору гражданского населения, уничтожая энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому защита таких объектов является очень важной.

Физическая защита критически важных элементов объектов ТЭС от падения обломков ракет, косвенных атак БПЛА и других повреждений выполняется путем устройства искусственных защитных сооружений вокруг них. Для этого "Центрэнерго" привлекло лучших специалистов компании и подрядных организаций.

"Обеспечить работу тепловых электростанций в условиях продолжения российских атак собираются с помощью защитных сооружений. На Трипольской теплоэлектростанции выполнено уже 100% работ по их обустройству, на Змиевской ТЭС — 70%", — говорится в сообщении компании.

Сейчас продолжаются также восстановительные работы на электростанциях, направленные на ликвидацию последствий попаданий по промышленным площадкам во время ракетных обстрелов со стороны армии Российской Федерации.

Перед компанией стоит также чрезвычайно ответственная задача — вовремя подготовить оборудование ТЭС к работе в осенне-зимний период. ПАО "Центрэнерго" для прохождения отопительного сезона планирует задействовать 8 энергоблоков суммарной мощностью 1 640 МВт.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу генерации в осенне-зимний период энергоблоки Трипольской и Змиевской ТЭС будут работать в "смешанном" формате — на угле, газе и мазуте. Компания активно накапливает уголь на складах теплоэлектростанций и до октября должна выйти на запланированные Министерством энергетики Украины показатели.

Кроме того, приближение осени вызывает немалое беспокойство, ведь ВС РФ могут снова осуществлять удары по отремонтированным электростанциям и линиям электропередач. Фокус спросил у экспертов, ожидать ли украинцам новых блэкаутов.

Также 27 июля сообщалось, что украинские энергетики активно ремонтируют объекты, чтобы подготовить энергосистему к осенне-зимнему периоду. В Украине полным ходом идут ремонты на подстанциях, высоковольтных линиях, трансформаторных, а также на отдельных тепловых электростанциях.