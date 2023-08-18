Взрывалось и горело: в ГУР показали БПЛА, подорвавший полковника МВД РФ в Энергодаре (видео)

Украинский дрон со взрывчаткой свободно пролетел над домами в центре Энергодара и беспрепятственно попал точно в окно кабинета, где проходило совещание представителей оккупационной власти.

В ГУР Минобороны опубликовали видео с кадрами атаки украинского дрона на штаб представителей оккупационной администрации в Энергодаре. Также отчитались о результате атаки: ранены около десятка сотрудников МВД РФ, среди них — полковник из Чувашии. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

По словам пресс-службы, в одном из кабинетов здания как раз проходило совещание руководителей оккупационной "полиции". В результате взрыва беспилотника, который влетел прямо в окно, получили ранения следующие чиновники:

полковник МВД РФ из Чувашии Павел Валерьевич Чесанов;

заместитель Чесанова по оперативной работе;

руководитель следственного отдела;

начальник дежурной части;

руководители ряда других подразделений.

Все российские чиновники отправлены в местный госпиталь. Состояние минимум трех человек было, похоже, достаточно тяжелым — для их спасения вызвали три реанимобиля из Мелитополя. Позже, предположили в ГУР, их отвезут вертолетами в Россию.

Описаны также другие последствия прилета дрона. В частности, в этом же помещении жили "полицейские" — их квартиры разрушены. После взрыва начался пожар — огонь распространился на 3-5 этажи.

В итоге здание "полиции" получило значительные повреждения, ближайший квартал перекрыли, отключили доступ к интернету.

На видео, которое опубликовали украинские разведчики, видно, как дрон со взрывчаткой свободно парит над Энергодаром, хорошо прицеливается и попадает в нужное окно.

Отметим, о взрыве в Энергодаре утром 18 августа сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, ЧП произошло в доме "народной полиции" по адресу ул. Строителей 17. На фотографии с места событий — пожарная машина, которая пытается потушить возгорание.

Напоминаем, 18 августа было громко и в Мелитополе: в городе услышали взрыв и начали обследовать железнодорожное полотно. В этот же день во временно оккупированном Севастополе также прогремел взрыв. Свидетели уверяют, что тряслись стекла, а над эпицентром поднялся столб дыма.