Следили за поставками оружия в Украину: в Польше нашли шпионов, которые работали на РФ, — WP

По информации журналистов, среди задержанных были и граждане Украины. Их находили при помощи русскоязычных Telegram-каналов, где беженцы ищут жилье или работу.

Российская Федерация в Польше через интернет вербовала агентов, чтобы отслеживать транзит вооружения. Их план раскрыли. Об этом говорится в материале американской газеты The Washington Post от 18 августа.

По информации журналистов, речь шла о вербовке непрофессиональных агентов, среди которых также были и граждане Украины. Они должны были разведать обстановку в польских морских портах, разместить скрытые камеры вдоль железной дороги, а также по возможности спрятать устройства по слежке в военных грузах.

В марте пришел указ пустить под откос поезда, которые везли оружие в Украину.

Команда из "дилетантов" была собрана при помощи постов в Telegram-каналах, аудитория которых была русскоговорящей. В частности там размещали предложения о работе и жилье, поэтому ресурсы пользовались популярностью среди украинских беженцев.

Журналисты The Washington Post утверждают, что в этом деле уже есть первые задержанные: 12 украинцев, 3 белоруса и 1 россиянин. Украинцы сразу заявили, что их главной мотивацией были денежные средства, которые предлагали за задания.

"Польские власти теперь считают, что загадочным заказчиком было российское агентство военной разведки ГРУ, и что сорванная операция представляла собой самую серьезную российскую угрозу на территории НАТО с тех пор, как Москва начала свое вторжение в Украину в прошлом году", — говорится в сообщении.

По некоторым данным, россияне обещали также платить средства за листовки с надписями следующего содержания: "Польша ≠ Украина" и "НАТО, идите домой". Стоимость такого задания была оценена до 12 долларов. Это была своеобразная проверка на то, готовы ли агенты выполнять задания и одновременно попытка дестабилизировать ситуацию с беженцами в Польше.

После этого приходили уже более серьезные задания. Некоторые также получили указание купить одноразовые телефоны и фотоаппараты для предоставления отчетов.

Платили им в криптовалюте и банковскими переводами, которые невозможно отследить.

Польские спецслужбы нашли большую часть камер, которые установили "шпионы". Они передавали кадры на специальный сервер. Следователь также отметил, что эта угроза была устранена, однако по стране все еще могут действовать агенты, которых вербует РФ. Они должны будут попытаться исправить допущенные ошибки.

В МИД РФ не ответили на запрос журналистов о комментарии.

Напомним, 15 августа сообщалось, что в Британии задержали граждан Болгарии, которые шпионили на Россию. Во время обыска у подозреваемых нашли девять паспортов, с которыми они могли ездить по всей Европе. Правоохранители не сообщают, чем именно занимались потенциальные шпионы России в Британии.