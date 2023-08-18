Наступление вместо обороны: генерал ФРГ рассказал, как изменилось обучение военных Украины

Андреас Марлоу утверждает, что с февраля 2022 года запросы Украины по обучению военных изменились, поэтому Киев заинтересован больше всего в тренировке наступательной тактики и лидерства, ведь спустя 18 месяцев боевых действий, многие командиры погибли или не могут воевать.

Глава командования спецподготовки ЕС, генерал Бундесвера Андреас Марлов во время пребывания на полигоне в Германии, где тренируются украинские военные, заявил, что из-за контрнаступления Украина нуждается в обучении в наступательной тактике, а не оборонительной. Об этом сообщает издание Reuters.

По его словам, через восемнадцать месяцев после российского вторжения в феврале 2022 года запросы Киева изменились от первоначальной потребности в обучении оборонительной тактике, а также тому, как воевать в городских условиях.

"Подготовка сержантов и офицеров — это то, что больше всего волнует украинцев, потому что профессиональные солдаты воюют в этой войне уже полтора года, и многие из них погибли или были ранены — поэтому они нуждаются в свежей порции военных лидеров", — сказал Марлов.

Где проходят учения украинских военных?

По данным издания, тренировки проходят на полигоне Клиц, расположенном примерно в 100 км к западу от Берлина. Сейчас там проводятся учения на танках "Леопард-1", которые продолжаются последние пять недель.

"Вспышки дул можно было увидеть еще до того, как раздались выстрелы, а облака пыли поднялись там, где снаряды попали в деревянные мишени на стрельбище, обозначенные гусеницами танков, которые с грохотом снуют туда-сюда по грязи", — рассказывают журналисты.

В издании подчеркнули, что в рамках военной миссии ЕС "EUMAM" западные войска в этом году подготовили в Германии около 6200 украинцев, обучив их широкому спектру навыков — от эксплуатации передовых систем противовоздушной обороны, таких как IRIS-T, до вождения и стрельбы из современных танков, таких как Leopard 2.

Важность дополнительной поставки танков Украине

По словам Марлова, сейчас очень важно продолжить поставки танков для нужд ВСУ, особенно в контексте контрнаступления.

"Вы знаете, что россияне также не могут больше использовать свои новейшие модели, поскольку они имеют большие потери, чем украинцы. "Леопард-1" имеет преимущество над российскими танками, такими как Т-72, Т-64 и Т-55, благодаря своему ночному видению, способу стабилизации основной пушки и своей мобильности", — подчеркнул генерал.

Украинские военнослужащие, которые проходят обучение в Клике, стали уже пятой ротацией после того, как Германия и Дания объявили, что заплатят промышленности за восстановление по меньшей мере 100 танков Leopard 1, некоторые из которых были законсервированы в течение 20 лет, чтобы отправить их в Киев.

Ссылаясь на соображения оперативной безопасности, Марлов отказался назвать количество подготовленных украинских танковых экипажей и поставленных танков.

Однако он сказал, что подготовка следующих украинских экипажей "Леопард-1" начнется сразу после завершения текущего раунда учений на следующей неделе, то есть с 21 августа.

Как проходит обучение украинских танкистов?

По словам генерала, украинские военнослужащие прибыли в Германию с очень разным уровнем опыта — от абсолютных новичков до опытных танковых экипажей, которые на своих советских моделях Т-80 и Т-64 уже участвовали в боевых действиях на передовой, в том числе в районе Бахмута.

"Один украинский солдат, который должен был быть отправлен на фронт после возвращения на свою разрушенную войной родину, сказал, что предпочел бы современный Leopard 2, но не очень возражал против него", — рассказали журналисты.

В темных баллистических очках и с шарфом на лице, чтобы скрыть свое лицо во время разговора с журналистами, он не стал отвечать на вопрос о том, не боится ли он.

"У нас есть сильная мотивация защищать нашу родину, и это лучшее лекарство от страха", — сказал украинский военный.

Напомним, что 8 августа Фокус писал, что украинская армия получит около 130 танков Leopard 1A5, которые будет передавать Нидерланды, Дания, Бельгия и Германия. Первая партия танков уже поступила в Вооруженные силы. Последние 30 танков приобрели у частной бельгийской компании.

После этого, 15 августа, сообщалось, что бельгийская версия танка Leopard 1A5BE имеет одну особенность - систему управления огнем SABCA. Она существенно отличается от базовой системы EMES-18. Таким образом бельгийская разработка может быть более эффективной и показывать лучшую точность в определенных сценариях. Кроме этого SABCA имеет тепловые прицелы для улучшенного ночного видения и лазерный дальномер для измерения расстояния до целей.