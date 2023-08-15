Вопрос оптики: чем бельгийские Leopard 1A5 будут отличаться от немецких

Украинской армии предоставят более 130 танков Leopard 1A5, но между ними будет существенное различие в управлении огнем. Например, бельгийские машины используют собственную разработку SABCA, а не EMES-18.

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Поставка Украине 30 танков Leopard 1A5BE помогут Украине в борьбе с российским вторжением. Бельгийская версия машины имеет особую оптику. Об этом сообщает Army Recognition.

Бельгийская версия танка Leopard 1A5BE имеет одну особенность — систему управления огнем SABCA. Она существенно отличается от базовой системы EMES-18. Как отмечают в издании, бельгийская разработка может быть более эффективной и показывать лучшую точность в определенных сценариях. Кроме этого SABCA имеет тепловые прицелы для улучшенного ночного видения и лазерный дальномер для измерения расстояния до целей.

EMES 18, которые преобладают на Leopard 1A5, отличаются своими возможностями прицеливания и наведения на цель. Такая система управления имеет тепловизионный прицел высокого разрешения, что позволяет экипажам обнаруживать цели в сложных условиях как погодных, так и окружающих. Мощный баллистический компьютер учитывает расстояние, скорость и атмосферные условия.

Поэтому аналитики делают вывод, что Leopard 1A5 будет иметь качественную оптику в обоих случаях, как с бельгийской системой управления огнем, так и с немецкой EMES 18. Однако возникает вопрос унификации оптики в танках.

Всего украинская армия получит около 130 танков Leopard 1A5, которые будут передавать Нидерланды, Дания, Бельгия и Германия. Первая партия танков уже поступила в Вооруженные силы. Последние 30 танков приобрели у частной бельгийской компании.

Напомним, 9 августа СМИ писали, что 44-я механизированная бригада получила на вооружение танки Leopard 1 вместе с другой западной техникой.