РФ завербовала в Польше оперативников для обнаружения поставок западного оружия Украине, — WP

По словам журналистов, цель России состояла в том, чтобы сорвать оружейный поток в Украину через Польшу. Вместо этого дело стало еще одним сокрушительным ударом по разведывательным службам оккупанта.

Российские спецслужбы нанимали агентов в Польше, чтобы те следили за передвижением военной техники, которая предназначена Украине. Об этом пишет издание The Washington Post.

По словам журналистов, в Варшаве в 2023 году начали появляться загадочные списки вакансий начали. Работники должны были расклеивать листовки и вывешивать объявления в общественных местах за довольно скудную плату. Многие из тех, кто согласился – были беженцами из Украины. Однако они быстро поняли, что на самом деле работа заключалась в распространении пророссийской пропаганды от имени анонимного работодателя.

Издание пишет, что тем, кто все-таки соглашался, в течение нескольких недель было поручено разведать польские морские порты. Они должны были разместить камеры наблюдения вдоль железных дорог и спрятать устройства слежения в военных грузах. Затем, в марте, поступил новый более радикальный приказ – начать пускать под откос поезда, которые везут оружие в Украину.

Польские власти теперь считают, что загадочным заказчиком было ГРУ РФ и что сорванная операция представляла собой самую серьезную российскую угрозу на территории НАТО с тех пор, как Москва начала свое вторжение в Украину в прошлом году.

Сообщается, что цель России состояла в том, чтобы сорвать оружейный поток в Украину через Польшу. Вместо этого дело стало еще одним сокрушительным ударом по российским разведывательным службам.

Напомним, что в СМИ сообщали, что Польша и страны Балтии могут одновременно закрыть границы с Беларусью. По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, полное закрытие границ с Беларусью будет "крайней мерой". При этом в Вильнюсе уже решили закрыть два пункта пропуска.

Также сообщалось, что Польша сделает еще больше дронов Warmate и FlyEye, помогающих ВСУ истреблять оккупантов. Группа WB значительно усилит сборку разведывательных дронов и барражирующих боеприпасов для Украины.