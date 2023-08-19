Украина и Швеция задекларировали совместное производство БМП CV90, — премьер Кристерссон

По словам премьер-министра Ульфа Кристерссона, для Швеции сейчас нет более важной задачи, чем поддержка Украины в борьбе за суверенитет.

Во время визита Владимира Зеленского в Швецию была подписана декларация о намерении совместного производства и обслуживания шведских БМП CV90. Об этом стало известно из совместной пресс-конференции украинского президента и премьер-министра Ульфа Кристерссона, которая состоялась сегодня, 19 августа.

С начала полномасштабного вторжения Швеция предоставила Украине помощи на 2,2 млрд евро. Последний пакет военной помощи включает еще 270 млн евро. По словам Кристерссона, для его правительства нет сейчас более важной задачи, чем поддержка Украины в борьбе за суверенитет и территориальную целостность.

"Искренне приветствую сегодняшнее заявление о намерениях, подписанное несколько минут назад — совместное желание Швеции и Украины усилить сотрудничество по производству, обучению и обслуживанию платформы CV-90", — отметил премьер-министр Швеции.

Добавим, что несколько месяцев назад СМИ писали, что Украина заинтересована в приобретении около 1000 БМП CV90. Стоимость одной машины в новейшей версии MkIV составляет около 10 млн долларов. Сейчас на вооружении ВСУ есть несколько десятков шведских БМП, которые были переданы в рамках военной помощи.

Напомним, 14 августа бойцы ВСУ заявляли, что БМП CV9040 является защищенной и смертоносной бронетехникой.

19 липня ЗМІ писали, що в українській армії помітили шведські БРЕМ Bgbv 90, які, ймовірно, передавали разом із БМП.