Удар по драмтеатру в Чернигове: росСМИ признали, что целились в выставку дронов (фото)

Пропагандисты обнародовали фото приглашения, которое якобы получил осведомленный российский источник. В документе говорилось о том, что военным необходимо было прийти на выставку в гражданской одежде и без оружия.

Днем 19 августа ВС РФ ударили по центру Чернигова, погибли 7 человек, ранены более 100. В России утверждают, что пытались попасть по тайному "фестивалю для военных", который должен был проходить в закрытом формате и по специальной процедуре. Об этом написало агентство "РИА Новости".

Агентство ссылается на анонимные источники, причастные к организации удара по Чернигову. Как выяснилось, русская власть имеет доступ к приглашению на мероприятие "Лютые птички. Демо день", которое должно было состояться 19 августа.

На опубликованной фотографии — распечатка, на которой изложены все детали события. Россияне прочитали текст и сделали вывод, что в мероприятии будут участвовать военные: им предлагали прийти "в гражданской одежде" и без оружия. Во время мероприятия должны были увидеть современные военные технологии, "важные для обороноспособности Украины." Фотографировать что-либо запрещалось.

Мероприятие по презентации дронов в РФ назвали "специально замаскированным". В нем должны были принять участие "специалисты ВСУ по боевым дронам". Поэтому, похоже, и нанесли удар по гражданскому зданию в центре Чернигова.

В приглашении изложены детали события. Например, перечисляются соорганизаторы мероприятия, среди них — Черниговская областная администрация, Brave, Victory Drones и др. Также указано, что начало запланировано на 10 часов (удар нанесли в 10:50, заявил министр МВД). О месте проведения сообщили в 6 утра этого же дня (за 4 ч. 50 мин. до удара).

Пока нет подтверждений, что опубликованный россиянами документ — не фейк.

Приглашение на мероприятие в Чернигове — РИА Новости Фото: РИА Новости

Отметим, основательница проекта Мария Берлинская на странице Facebook подтвердила, что организаторы мероприятия отбирали участников и сообщили о месте проведения мероприятия индивидуальными письмами. Также она отметила, что в деле будет разбираться СБУ.

Обстрел Чернигова: детали

ВС РФ ударили по центру Чернигова в 10:50 19 августа, повредив здание драмтеатра и окружающие дома. В результате российского обстрела погибли 7 человек, ранены 117 — количество пострадавших растет.

В сети опубликовали момент удара ракеты РФ: она ударила прямо по помещению драмтеатра.

Напоминаем, в ночь с 18 на 19 августа состоялась очередная массированная атака российскими дронами-камикадзе. В отчете Воздушного командования указано, что сбито 15 из 17 дронов. Между тем в Хмельницкой области от атаки пострадали 8 человек.

Военный эксперт Александр Коваленко исследовал эффективность ПВО против российских беспилотников. По его словам, в первой половине августа эффективность сбития достигла 90%.